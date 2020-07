Corona-Bilanz : Hausaufgaben für die Schulen

Am Freitag ist der letzte Tag vor den Sommerferien, aber etliche ältere Schüler haben ihr Zeugnis schon Anfang der Woche bekommen: Die Zensuren für das außergewöhnliche Halbjahr gab es am letzten Präsenztag. Nur die Grundschüler gehen noch jeden Tag in die Schule. Aber auch bei den Jüngeren weicht am Ende der Corona-Monate die Spannung. Schulleiter wie Benedikt Gehrling aus Frankfurt beobachten das sogar an der Haltung der Kinder im Klassenraum. „Der Oberkörper ist nicht mehr richtig aufgerichtet, der Rhythmus ist verloren“, berichtet der Rektor der Erich-Kästner-Grundschule im Nordwesten der Stadt. Die Schüler seien müde, weil sie seit Monaten zu spät ins Bett gingen. „Viele Familien haben es nicht leisten können, ihre Kinder während der Schließung trotzdem um sieben zu wecken und um acht, halb neun etwas für die Schule arbeiten zu lassen.“

Dabei ist Lernstoff auf der Strecke geblieben und nicht in den Köpfen angekommen. Und so klingt es nach einer guten Idee, was das Land Hessen sich an Ferien-Angeboten ausgedacht hat. Da wäre einmal Ferdi. Mit der App können Lehrer den Lernfortschritt ihrer Grundschüler nachvollziehen. Weiterhin gibt es die Ferienakademie für die Stufen eins bis acht. In den zwei letzten Ferienwochen, montags bis donnerstags von neun bis 13 Uhr, sollen nach der Vorstellung von Kultusminister Alexander Lorz Erst- bis Achtklässler in kleinen Gruppen Stoff nacharbeiten, der in der Zeit des Distanzunterrichts zu kurz gekommen ist. Dafür können sich interessierte Schüler und Schulen über einen Link direkt beim Ministerium melden, genauso wie am Unterrichten in den Ferien interessierte Referendare, Lehramtsstudenten und pensionierte Lehrer.