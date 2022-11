Abgeordnete Cotar verlässt AfD : Zum Schluss die Abrechnung

Die Gießener Bundestagsabgeordnete Joana Cotar ist aus der AfD ausgetreten. Es seien „zu viele rote Linien überschritten“ worden, teilte die Neunundvierzigjährige am Montag mit. „Sei es durch die Anbiederung an Regime wie Russland, China oder den Iran, durch den Opportunismus und das Dauermobbing im Kampf um Posten und Mandate oder durch den Aufbau korrupter Netzwerke in der Partei.“

Cotar verlässt die Bundestagsfraktion, bleibt aber Abgeordnete. Der Schritt sei ihr nach zehn Jahren nicht leichtgefallen, weil sie die Partei in Hessen mit aufgebaut habe, erklärte die Politologin, die im Landkreis Gießen auch ein Kreistagsmandat innehat. Aber inzwischen gehe es in der AfD in der Hauptsache nicht mehr um Inhalte, sondern um bezahlte Mandate und Ämter. „Die Alternative ist zur Altpartei geworden“, so Cotar.

Im Kampf gegen innerparteiliche Gegner sei Dauermobbing an der Tagesordnung, angefeuert von der Spitze der Partei und ihrer Netzwerke. „Anstand spielt in den korrupten Netzwerken innerhalb der Partei keine Rolle mehr.“ Das Problem sei nicht der „extreme Rechtsaußen-Rand“. Er sei immer in der Minderheit gewesen. „Es sind die Opportunisten, die für Mandate ihre Überzeugungen aufgeben, sich kaufen lassen und morgen das Gegenteil dessen vertreten für das sie heute noch stehen.“ Die große Nähe führender Funktionäre zum russischen Präsidenten Wladimir Putin trage sie nicht mehr mit, betonte Cotar. „Die Anbiederung der AfD an die diktatorischen und menschenverachtenden Regime in Russland, China und jetzt auch den Iran sind einer aufrechten demokratischen und patriotischen Partei unwürdig.“

Offen zu den eigenen Überzeugungen stehen

Zu oft habe sie in den zurückliegenden Jahren mitbekommen, wie führende Funktionäre gerade für diese Länder Lobbypolitik betrieben hätten. „Ich dagegen will Politik für Deutschland machen.“ Die Aufrüstung der Bundeswehr halte sie im Gegensatz zu ihrem Parteichef Tino Chrupalla nicht für irre, sondern für dringend geboten. Wenn junge Männer und Frauen bereit seien, zum Schutz des Rechtes und der Freiheit des deutschen Volkes das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, sei es für sie selbstverständlich, sie im Einsatz modern auszurüsten.

Sie stehe für eine konstruktive, freiheitlich-konservative Politik auf der Basis des Grundgesetzes, erklärte die aus Rumänien stammende Abgeordnete. Es komme darauf an, offen zu den eigenen Überzeugungen zu stehen und Spaltungen zu überwinden. „Es braucht eine Vernetzung der konservativ-liberalen Kräfte im Land, um von außen etwas im Inneren der Politik zu verändern. Daran arbeite ich.“

Ursprünglich hatte Cotar einmal der CDU angehört. Die eurokritische Position des inzwischen aus der Partei herausgedrängten Ökonomen Bernd Lucke bewog sie dann, zur AfD zu wechseln. Sie war nach eigenen Angaben „im Projekt- und Social-Media Management tätig“, bevor sie 2017 für die AfD zum ersten Mal in den Bundestag einzog. 2021 bewarb sie sich vergeblich als Spitzenkandidatin der Bundespartei. Der zweite Rang der hessischen Landesliste reichte ihr aber, um abermals ein Mandat zu bekommen.

Cotar war eine von sechs hessischen AfD-Bundestagsabgeordneten und kümmerte sich vor allem um Digitalpolitik, sie galt stets als „gemäßigt“. Sie selbst sagte im April 2021 im Gespräch mit der F.A.Z., sie sei „ein bisschen liberaler als die Partei“. Den Kurs des Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke bezeichnete sie als nicht mehrheitsfähig.

Cotars Austritt habe ihn überrascht, sagte der hessische Fraktions- und Parteichef Robert Lambrou. „Auch wenn ich in den vergangenen Monaten wahrgenommen habe, dass sie sich aufgrund von verlorenen Machtkämpfen auf Bundesebene von der Partei menschlich entfremdet hat“. Cotar habe ihr Bundestagsmandat durch das Vertrauen der Mitglieder des hessischen Landesverbandes erhalten, stellte Lambrou fest. Darum sei es nur konsequent, wenn sie es mit dem Austritt aus der Partei nun zurückgebe, „zumal sie in ihrer Stellungnahme behauptet, finanziell nicht darauf angewiesen zu sein“.