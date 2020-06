Bisher auf Tönnies angewiesen : Hessische Bauern fordern Schlachthof im Land

Noch gibt es beim Hessischen Bauernverband keine Fälle von Schweinemästern, die nicht wissen, wohin mit ihren schlachtreifen Tieren. Verbandssprecher Bernd Weber hat bisher nur von einem nordhessischen Bauern gehört, dessen Tiere in Rheda-Wiedenbrück nicht hätten abgeladen werden können. Der Lastwagen des Viehhändlers, der für die Mäster den Transport übernimmt, habe die Tiere aber zu einem anderen Schlachthof der Tönnies-Gruppe bringen können.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Dennoch bereitet die Schließung der nordrhein-westfälischen Schlachthöfe auch den Hessen Sorgen. Wenn sie länger als ein bis zwei Wochen dauere, dann könnte es für hiesige Mastbetriebe schwierig werden. Denn in Hessen gibt es laut Verband kaum noch nennenswerte Schlachtkapazitäten. Die nun zutage getretenen Zustände in den Betrieben seien zwar nicht hinzunehmen, „das hätte man schon vor Jahren aufdecken müssen“, sagt Weber, doch den Bauern fehlten Alternativen.

Seit der Frankfurter Schlachthof geschlossen wurde, müssen die Schweine aus Hessen in andere Bundesländer gebracht werden. Der Schlacht- und Viehhof am Deutschherrnufer war einst einer der größten Deutschlands. 1993 wurde er endgültig geschlossen. Begründet wurde das seinerzeit auch damit, dass zu viele Tiere aus anderen Bundesländern geschlachtet worden seien, was zu lange Transportwege bedeutet hätte. In den achtziger Jahren seien beispielsweise mehr als zehn Prozent der Schweine aus Bayern gekommen, heißt es beim Frankfurter Stadtarchiv.

Auf Schlachthöfe von außerhalb angewiesen

Für den heutigen Mangel an Schlachthöfen machen Metzger und Bauern vor allem die nationale und die europäische Politik verantwortlich. Ihre Auflagen sorgten dafür, dass nur Großbetriebe wirtschaftlich arbeiten könnten.

Nach Angaben des Bauernverbands wurden 1975 noch mehr als 1,6 Millionen Schweine in Hessen geschlachtet, 2019 waren es 370.000. Nur im Schwalm-Eder-Kreis gibt es laut Weber einen größeren Regionalschlachthof. Ansonsten gebe es im Land nur kleinere Betriebe, der eine oder andere Fleischer schlachte selbst. Die anderen sind auf Schlachthöfe angewiesen. Metzgermeister Thomas Reichert aus Höchst, der mit einem Betrieb in Bad Camberg zusammenarbeitet, fordert darum, die Politik solle sich dafür einsetzen, wieder Schlachthöfe vor Ort einzurichten. „Die jetzige Situation ist total unbefriedigend“, sagt Weber.

Sie sei ein Grund, warum es in Südhessen kaum noch Mastbetriebe gebe. Im Mai 2019 wurden in Hessen in 800 Betrieben etwas mehr als 500.000 Schweine gehalten. Das entspreche knapp zwei Prozent der Schweine in Deutschland. Damit sei in den vergangenen Jahren der Bestand um etwa ein Drittel zurückgegangen. 2008 habe es noch 728.000 Schweine in hessischen Betrieben gegeben. „Kosten, Kosten, Kosten“, verursacht durch strengere Anforderungen für die Tierhaltung, macht Weber für den Ausstieg vieler Bauern verantwortlich. Dazu zählt er beispielsweise die Diskussion um den Kastenstand für die Zuchtsauen und die betäubungslose Ferkelkastration. „Das trifft alles den Schweinebereich und verursacht zusätzliche Kosten.“

Problematische „billig-billig-Mentalität“ der Verbraucher

Dazu kommt nach den Worten von Weber die „Billig-billig-Mentalität“ der Verbraucher. Der Mastbetrieb erhalte etwa 1,70 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht für ein sechs Monate gemästetes Tier. Nach Abzug aller Kosten blieben dem Bauern etwa 10 Euro Gewinn je Tier. „Da kann man sich ausrechnen, wie viele Tiere man haben muss, um wirtschaftlich zu arbeiten.“

Wie Bernd Grünhaupt vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen berichtet, sind die Bauern derzeit erleichtert, dass Tönnies zugesagt habe, den gleichen Preis wie bisher zu zahlen, auch wenn die Tiere schwerer seien, da sie einige Wochen länger in den Mastbetrieben bleiben mussten. Normalerweise dürften die sechs Monate alten Tiere eine festgelegte Gewichtsklasse nicht über- oder unterschreiten.

Sosehr der nordrhein-westfälische Mastbetrieb in der Kritik steht, so sehr sind die Landwirte derzeit auf ihn angewiesen. „Wenn Tönnies dichtmacht, ist das ein Riesenproblem“, sagt Weber. Auch für die Verbraucher hätte das wohl Folgen. Der Fleischverzehr pro Person liegt in Deutschland nach Darstellung des Verbands bei etwa 60 Kilogramm Fleisch insgesamt, woran das Schweinefleisch mit etwa 38 Kilogramm den größten Anteil hat. Es folgen Geflügelfleisch mit knapp zwölf sowie Rind- und Kalbfleisch mit etwa neun Kilogramm. Beim Schweinefleisch stammt nur etwa ein Viertel dessen, was die Hessen verbrauchen, aus dem eigenen Bundesland. Dass sich dieser Trend fortsetzen könnte, fürchtet man beim Bauernverband. „Wenn die Landwirte hier nicht mehr vernünftig arbeiten können, dann kommt das Fleisch demnächst aus China“, warnt Weber. Das könne niemand wollen.

Bauern wollen höhere Fleischpreise

Die Bauern setzen sich für höhere Fleischpreise ein. In den Supermärkten ist davon noch nichts zu spüren. Beim hessischen Lebensmittelhändler Tegut heißt es: „Aktuell beziehen wir kein Frischfleisch von der Firma Tönnies, dementsprechend hat die Situation auch noch keine Auswirkung auf unsere Filialen.“ Das Fleisch der eigenen Marken Landprimus und Biosphärenrind komme von Schlachthöfen aus Fulda beziehungsweise Bayreuth.

Auch bei der Handelskette Rewe heißt es: „Aktuell sehen wir bei Fleisch im Hinblick auf das Sortiment und die Preise keine Veränderungen, die Folge der Schließung des Tönnies-Schlachtbetriebs sind. Wie sich die Schließung auf Sicht auswirken wird, kann derzeit nach unserem Empfinden nicht verlässlich vorhergesagt werden.“ Zur Herkunft des Fleisches, das in den Märkten auch von der Konzerntochter Bandenburg angeboten wird, will sich Rewe nicht äußern. Es heißt lediglich, die Lieferanten müssten hohe Lebensmittelsicherheits- und Hygienestandards nachweisen können. Bei ihren Kunden sehen weder Rewe noch Tegut bisher Veränderungen im Kaufverhalten. Es scheint zu sein, wie man im Bauernverband vermutet: Der Kunde wolle nicht wirklich wissen, wie das Schnitzel den Weg in die Auslage gefunden hat, wenn der Preis stimmt.