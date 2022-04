Hessischer Dialekt : Die Sprache von Goethe und Stepi

„Den“ hessischen Dialekt gibt es nicht, sagt Sprachwissenschaftler Lars Vorberger. Gebabbelt wird dennoch - und zwar an den Rändern hart und in der Mitte weich.

Kaum etwas ist so heikel wie Dialekt. Insbesondere dann, wenn man versucht, ihn in Schriftform zu bringen. Man denke nur an die Fehden im benachbarten Rheinhessen, ob es nun „goldisch Meenz“ oder „goldisch Määnz“ heißt. Oder daran, als wir in einem Artikel einmal über eine Bäckerei behauptet haben, sie habe „Frankfurter Zwetschekuche“ im Angebot. Das hagelte Leserbriefe. „Zwetschgen“ seien in Hessen in etwa so verbreitet wie Palmen am Südpol: Weiß doch jedes Kind, also jedes Bobbelsche, „dass des Quetschekuche haase muss“.

Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main. Folgen Ich folge



Natürlich hatten die Leser recht, und uns war der Lapsus hochnotpeinlich. Dabei hätten wir uns clever rausreden können. Nämlich mit der Ausflucht, dass Hessen nun einmal „das komplexeste Dialektgebiet auf deutschem Boden“ sei. Mit anderen Worten: „Das“ Hessisch gebe es gar nicht, allenfalls könne von einer „hessischen Sprachlandschaft“ die Rede sein. So nämlich steht es in einem jetzt erschienenen Büchlein, das zwar nicht sehr dick ist, aber doch eine gewisse Autorität besitzt, schließlich kommt es aus dem Duden-Verlag. Autor ist der Sprachwissenschaftler Lars Vorberger, der Titel lautet „Hessisch. Vom Babbeln und Schnuddeln“.

„Ahle Worscht“

Zugegeben: Wer von Zwetschgen oder gar Pflaumen spricht, der befindet sich jenseits der Grenze zum Hochdeutschen. Was Hochdeutsch ist, lässt sich dank dessen Standardisierung leicht definieren. Aber auf der anderen Seite, beim Dialekt, wird es unübersichtlich. Vorberger zieht als Beispiel die nordhessische „Ahle Worscht“ heran. „Ahl“ für „alt“ sage man nur im Norden und in der Mitte des Bundeslands, im Osten heiße es „alle“ oder „olde“, im Süden „alde“ oder „olde“.

Und auch die Einteilung nach Himmelsrichtungen ist eine grobe Vereinfachung, schließlich hatte bis ins vergangene Jahrhundert jedes Dorf, in Städten wie Frankfurt jedes Viertel seinen eigenen Zungenschlag und seine speziellen Ausdrücke. Diese Zeiten sind allerdings vorbei: An die Stelle des Dialekts trete die „regionale Umgangssprache“, schreibt Vorberger. Diese ist sozusagen abgeschliffen, etwa auf die durch das weiche Frankfurterisch gestützte Eigenart, das „t“ durch ein „d“ zu ersetzen. Ein jüngerer Hesse würde also durchaus „alde“ statt „alte“ sagen, aber wohl nicht mehr „ahle“ oder „olde“ – außer es geht um die „Ahle Worscht“, was ja ein feststehender Begriff ist.

Wer nur noch das nach der Ausdehnung des regionalen Verkehrsverbunds etwas despektierlich benannte „RMV-Hessisch“ spricht, muss sich dessen indes nicht schämen, immerhin wurzelt auch die Sprachfärbung von Badesalz und Bodo Bach in der Mundart, die schon Goethe gesprochen hat. Wenn Gretchen im Faust das An­dachtsbild der Mater Dolorosa mit „Ach neige, du Schmerzenreiche“ anfleht, dann reimt sich das eben nur, wenn man das „g“ auf gut Hessisch wie ein „ch“ ausspricht. Und über Goethes angebliche letzte Worte „Mehr Licht“ wird spekuliert, der Dichterfürst habe das keineswegs metaphysisch gemeint, sondern nur über die harte Matratze geklagt: „Mer licht“ (man liegt) hier so schlecht.

Hessisch „freundlich für die Ohren“

Ob in der Bürgerfamilie am Großen Hirschgraben auch heimische Schimpfwörter wie „Dabbes“, „Hannebambel“ oder „Labbeduddel“ gängig waren? Mer waas es net, mer munkelt nur. Falls ja, dann hat sich solch eine Tirade auf Frankfurterisch vermutlich netter angehört als auf Hochdeutsch – wie Vorberger überhaupt zu dem Befund kommt, dass Hessisch „freundlich für die Ohren“ klingt.

„Freundlich“ ist fast zu wenig gesagt. Denn das moderne Hessisch erleichtert nach der These des Sprachwissenschaftlers den Zuhörern das Verstehen. Nehmen wir das Beispiel der Grünen Soße, also der Grie Soß. In der regionalen Umgangssprache wird das Wort, übrigens anders als vermutlich zu Goethes Zeiten, als „Krie Soß“ ausgesprochen. Diese Härte tritt im Anlaut vieler Wörter auf, ob bei der Klimaaktivistin „Kreta“ Thunberg oder der Zahl „Trei“. Die Verhärtung eigentlich weicher Laute ist typisch für das Deutsche allgemein, allerdings nur am Wortende (Rad und Rat, Tod und tot werden gleich ausgesprochen). „Diese harten Laute helfen beim Zerlegen des Gehörten in einzelne Worteinheiten“, sagt Vorberger.

Mehr zum Thema 1/

In der regionalen Umgangssprache wird aber nicht nur der Anfang, sondern auch das Ende des Wortes markiert – ganz im Sinne der Zuhörer. Es müsste, von den je­weiligen Sprachkenntnissen einmal abgesehen, ein Frankfurter demzufolge besser zu verstehen sein als ein die Wörter verschleifender Franzose. Übermäßig hart klingt Hessisch dennoch nicht: Der Markierung an den Rändern stehen die weichen Laute in der Mitte gegenüber. Wie etwa im Wort „Hessen“ selbst, das mundartlich ge­sprochen in der Mitte gar nicht nach Doppel-s, sondern weich wie ein Bienchen klingt. Oder auch im vermutlich bekanntesten serbohessischen Aphorismus aller Zeiten: Das „Lebbe geht weider“ von Dragoslav Stepanović würde nur halb so tröstlich klingen, wenn das „weider“ eine harte Mitte hätte.