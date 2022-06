Hessens neuer Justizminister : Wenn er nur lange genug bleibt

An alter Wirkungsstätte: Roman Poseck im Oberlandesgericht in Frankfurt, jetzt ist sein Arbeitsplatz im Ministerium in Wiesbaden. Bild: Lucas Bäuml

An diesem Donnerstag hatte die Vorsitzende Richterin im NSU-2.0-Prozess am Landgericht Frankfurt mal wieder Probleme mit der IT. Sie wollte ein Dokument mit dem LKA-Beamten besprechen, der als Zeuge geladen war, aber der Computer wollte zum wiederholten Mal nicht wie sie. Die Richterin probierte ein paar Sekunden herum, seufzte schicksalsergeben, dann lächelte sie und sagte zu dem Zeugen: „Sie wissen ja, was mit der Digitalisierung in der hessischen Justiz los ist. Das wird doch jetzt erst besser.“

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Spielte sie damit auf den neuen Justizminister Roman Poseck (CDU) an? Wer im Saal war und diesen Satz hörte, konnte jedenfalls nicht anders, als das so zu verstehen. Wenige Tage nachdem der bisherige Präsident von Staatsgerichtshof und Oberlandesgericht als neuer hessischer Justizminister vereidigt worden ist, ist der Befund jedenfalls eindeutig: Die Justiz ist begeistert von dieser für viele unerwarteten Personalie.