Schnelltests nun in Drogerien : „Aus den Corona-Beschlüssen spricht Ratlosigkeit“

Wer seine Kräuter für die Grie Soß noch kaufen will, sollte dieses Jahr etwas früher einkaufen gehen als vielleicht sonst üblich. Denn: Soweit bisher bekannt, wird es in Hessen und anderswo in Deutschland ein ausgesprochen ruhiges Osterfest geben und Einkaufen an Gründonnerstag ausfallen, wobei Tankstellen eine Ausnahme bilden sollen. Auch der Tag vor Karfreitag wird als „Ruhetag“ ausgewiesen. Erst am Samstag sollen die Lebensmittelhändler wieder verkaufen dürfen, das ist aber für ein Grüne-Soße-Mahl zur wirklich rechten Zeit zu spät. Das Corona-Kabinett der schwarz-grünen Landesregierung will noch am Dienstag über die Corona-Beschlüsse der Bund-Länder-Schalte beraten und zum Abend mitteilen, was sie für Hessen bedeuten.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sieht keine Zeit für Lockerungen, wie er vorab sagte. Er hat die Beschlüsse als richtig und angesichts der verschärften Lage als angemessen bezeichnet. Ein Epidemiologe sieht die Beschlüsse als durchaus vorteilhaft an.

Dagegen zürnt die hessische Wirtschaft: Die Notbremse sei „schmerzhaft“, meint Eberhard Flammer, Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages. „Sie ist nicht notwendig, weil etwa Teile der Wirtschaft zu schnell geöffnet wurden. Sie ist erforderlich, weil der Staat zu langsam ist: Beim Impfen, der Testorganisation, beim Nachvollziehen von Kontakten, beim Impfpass“, so Flammer weiter. Aus den Beschlüssen spreche Ratlosigkeit. Wieder sollten es laut Politik pauschale Regeln richten. Dabei sei der Handel „kein Infektionsherd“. Gesundheitsschutz und Wirtschaftsschutz passten zusammen. Besonders, wenn verantwortliches Handeln auf Landesebene festgelegt werde. Das Sozialministerium teilt unterdessen mit, in drei Städten könnten Interessierte in Filialen der Drogeriekette „dm“ nun auch Schnelltests machen lassen.

„So schnell wie möglich weiterimpfen“

Derweil steigt der zentrale Corona-Kennwert auch für Hessen weiter. Die hessische Inzidenz liegt mit 117 deutlich über dem Durchschnitt im Bund und fast doppelt so hoch wie vor zwei Wochen. Nur drei Bundesländer weisen einen höheren Wert aus. Das Robert-Koch-Institut meldet mehr über Nacht bekannt gewordene positive Corona-Tests als vor Wochenfrist. Die Zahl der weiteren Toten im Zusammenhang mit der Pandemie stagniert, während es weniger nicht ausgestandene Infektionen gibt als noch am Sonntag. Keine Region in Hessen kommt derzeit auf eine Inzidenz unter 50, dem Schwellenwert nach dem Eskalationskonzept des Landes (siehe Grafik).

„Deutschland steht vor einer großen Herausforderung, die wir mit entsprechenden Anstrengungen meistern müssen“, teilte Bouffier am Dienstagmorgen in Wiesbaden nach den rund zwölfstündigen Bund-Länder-Beratungen mit. Es müsse nun so schnell wie möglich weitergeimpft werden. Außerdem wolle er mit einer Teststrategie weitere Möglichkeiten für spätere Öffnungen schaffen.