Bauer über den Wert des Kalbs : „Solch ein Preis ist unterirdisch“

Weniger als ein Hemd beim Discounter hat zuletzt ein Kälbchen gekostet. Wieso sind die Preise so tief? An einem Überangebot liegt es nicht, wie Hessens Bauernpräsident Karsten Schmal meint.

Nur 8,49 Euro – so wenig hat ein Bauer nach Angaben der Bundesregierung zuletzt für ein Kuhkalb bekommen. Wie bewerten Sie diesen Preis, zumal ein Kilogramm Kalbfleisch im Handel mindestens das Doppelte kostet?

Ein solcher Preis ist schon unterirdisch. Aus ethischen Gründen ist das sowieso der Fall, denn wir reden ja über Lebewesen. Aber auch mit Blick auf die mit der Fütterung und der Aufzucht verbundenen Kosten geht das nicht.

Was kostet die Aufzucht eines Kalbes?

In der Regel bleibt ein Kalb drei Wochen auf dem Hof, auf dem es geboren worden ist. Jedenfalls geben wir dann vor allem die Bullenkälber ab, für die wir in unserem Milchkuhbetrieb keine Verwendung haben. In dieser Zeit kostet ein Kalb etwa 150 bis 200 Euro. Die genauen Kosten hängen davon, wie gut ein Betrieb aufgestellt ist, wie effizient er also wirtschaftet. Nun sind mir 8,50 Euro noch nicht untergekommen, aber wir haben Kälber schon für 50 Euro verkauft. Und selbst das ist finanziell schon zu wenig, wenn die Kosten herangezogen werden.

Aber selbst die Preisspanne zwischen 8,49 Euro und 50 Euro ist enorm. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe?

Die Frage ist doch: Wieso sind die Preise für Kälber so tief? Ein Grund dürfte in Hessen sein, dass es nach dem Auftreten der Blauzungenkrankheit in Rheinland-Pfalz im Januar dieses Jahres eine Sperrzone gibt. Sie ist vom Land Hessen für mehrere Landkreise und kreisfreie Städte verhängt worden und gilt für zwei Jahre. Dieses Sperrgebiet erschwert den Handel mit Kälbern erheblich. Die damit verbundenen Vorgaben führen außerdem zu namhaften Kosten zu Lasten der betroffenen Viehhalter.

Müssten denn nicht die Preise steigen, wenn infolge eines eingeschränkten Handels das Angebot an Kälbern sinkt?

Derzeit sieht es so aus, dass Mastkälber von den typischen Milchkuhrassen nicht so gefragt sind. Das betrifft etwa die verbreitete Rasse Holstein-Friesian, die auch als Schwarzbunte bekannt ist. Da scheint es aktuell jedenfalls keinen Markt zu geben. Ich deute das als Hinweis, dass vielen Landwirten das Vertrauen in eine gute wirtschaftliche Zukunft fehlt. Das hat mit den neuen Vorgaben der Landwirtschaftspolitik tun, mit den verschärften Gülle-Auflagen und den Insekten-Schutzgebieten, durch die viele Landwirte einen bestimmten Prozentsatz an den einzelnen Flächen nicht mehr bewirtschaften können. Da gibt so mancher Viehhalter auf. In der Folge müssen sich mancherorts die Vermarktungswege erst wieder finden.

Eine Preismisere kann auch an der Nachfrage liegen: Essen Verbraucher weniger Kalbfleisch?

Das lässt sich pauschal so nicht sagen. Mit Blick auf die Weihnachtszeit ist Kalbfleisch eher stärker gefragt. Wenn es dann Kalbfleisch geben soll, müssen ja jetzt Kälber geboren sein. Dessen ungeachtet müssen wir uns alle fragen: Wie kann es sein, dass ein solches Lebewesen für so wenig Geld gehandelt wird.

Das Bundesministerium für Landwirtschaft spricht von einem Überangebot an Kälbern.

Die Zahl der Kühe ist in der jüngeren Vergangenheit gesunken. Ein Beispiel: Gab es vor sieben Jahren in Hessen noch 143.500 Milchkühe, so ist deren Zahl bis Mai dieses Jahres auf 132.700 gesunken, wie das Statistische Landesamt berichtet hat. Die Zahl der Kälber ging in diesem Zeitraum von knapp 84.000 auf 81.000 zurück. Ich sehe vor diesem Hintergrund kein kurzfristiges Überangebot.

Gleichwohl bleibt der Befund: Ein Kalb kostet im Zweifel weniger als ein Hemd beim Discounter.

Das ist ganz bitter, ja. Zu bedenken ist dabei: Etwa jedes zweite Kalb ist männlich. Weil sie keine Milch geben, werden sie notgedrungen zu geringen Preisen an Bullenmäster verkauft. Zudem finden sich in Hessen so gut wie keine Abnehmer für männliche Kälber, sie gehen dann nach Norddeutschland.

Führt das vielleicht dort zu einem Überangebot und verdirbt regional die Preise?

Nein, das glaube ich nicht, denn die Zahl der Kühe sinkt ja tendenziell. Ich denke eher, es ist der schon erwähnte Mangel an Vertrauen in die Zukunft. Da überlegt es sich ein Mäster zwei Mal, ob er nochmal aufstallt, also Tiere hinzukauft.

Was muss aus Ihrer Sicht, Sie sind ja auch Milchpräsident des Deutschen Bauernverbandes, passieren, um wieder bessere Preise zu erzielen?

Es fängt an der Theke an, beim Verbraucher. Nun will ich den Verbrauchern nicht die Schuld geben. Aber Lebensmittel sind viel zu billig, zumal die Kosten zu Lasten der Bauern steigen. Eine Lösung habe ich nicht. Vielleicht müsste Fleisch doppelt so teuer im Handel werden.