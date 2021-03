Pandemie in Hessen : Zwei Kreise auf der Corona-Landkarte nun wieder tiefrot

Vor dem Corona-Gipfel von Kanzlerin und Länderchefs an diesem Mittwoch kommen gemischte Zahlen zum Infektionsgeschehen in Hessen aus dem Robert-Koch-Institut. Das für die Seuchenbekämpfung zuständige Berliner Institut meldet mehr über Nacht verzeichnete neue Corona-Fälle als vor einer Woche, aber weniger weitere Tote in Zusammenhang mit der Pandemie. Die zentrale Kennziffer ist nach einem Rücksetzer wieder gestiegen und liegt nun wieder über dem Niveau im Bund und ohnehin über jener von vergangenen Mittwoch. Die Inzidenz errechnet sich aus den binnen Wochenfrist eingelaufenen neuen positiven Tests unter 100.000 Einwohnern.

Kanzlerin und Ministerpräsidenten werden über die vielstimmig geforderten Lockerungen beraten. Dabei wird es auch um den massenhaften Einsatz von Schnelltests für Laien gehen. Vorab erwarten etwa die Gastronomen einen klaren Fahrplan, nachdem die hessische Landesregierung vergangene Woche ihren Vier-Stufen-Plan vorgestellt hatte. „Der Kessel droht zu bersten, so hoch ist der Druck“, mahnt der Fachverband. Die Moral sei am Boden. Offenbar soll es weitere Lockerungen geben, wie aus einer Beschlussvorlage für Mittwoch hervorgeht.

Staatskanzleichef Axel Wintermeyer (CDU) hat Hoffnungen auf größere Lockerungen der Corona-Regeln gedämpft. „Wir gehen kleine Schritte mit Bedacht, anstelle, dass wir Riesen-Schritte machen und stolpern“, sagte Wintermeyer in einem Interview mit RTL Hessen laut dpa. Geöffnete Außenbereiche von Restaurants und Cafés gäben die derzeitigen Zahlen nicht her. „Letztes Jahr sind wir aus dem Lockdown ausgestiegen, da waren wir unter einer Zehner-Inzidenz gewesen und wir sind momentan bei 65“, sagte Wintermeyer.

Nicht einmal die Hälfte der Landkreis orange

Das RKI meldet für Hessen 831 neue positive Tests nach 681 vor einer Woche. Sie entsprechen gut neun Prozent der neuen Fälle im Bund. Das ist mehr, als der hessische Bevölkerungsanteile erwarten ließe. Er beträgt gut acht Prozent. Seit Beginn der Pandemie vor knapp einem Jahr hat das Institut 189.743 Infektionen verzeichnet, das entspricht knapp drei Prozent der Hessen. Über Nacht sind 34 Todesfälle hinzu gekommen nach 37 vor sieben Tagen: Alles in allem gibt es bisher 5877 Menschen zu betrauen, die an oder mit Corona gestorben sind; mehr als die Hälfte davon in Altenheimen. Rund 9000 Infektionen gelten als nicht ausgestanden, dieser Wert stagnierte zuletzt.

Hessen erscheint auf der Corona-Landkarte des RKI nach wie vor weitgehend blassrot. Das bedeutet: Die meisten der 21 Landkreise und fünf Großstädte weisen eine Inzidenz über 50 auf. Das ist die kritische Grenze nach dem Eskalationskonzept des Landes (siehe Grafik). In der bisher letzten Corona-Runde auf Bundesebene hat es aber geheißen, erst wenn die Inzidenz sieben Tage in Folge unter 35 liege, könne es Lockerungen geben. Dessen ungeachtet lässt Rheinland-Pfalz schon Beratung und Shoppen nach Terminvergabe im Handel zu, so wie es der Handelsverband Hessen auch vorgeschlagen hat.

In Rheinland-Pfalz rangieren mehrere Kreise und die Landeshauptstadt seit rund zwei Wochen unter der Marke 35, andere nicht weit davon entfernt. Mainz kommt auf den Wert 30,7, der lag aber schon einmal tiefer. Gestiegen ist die Kennziffer auch in der einzigen hessischen Großstadt, in es in den vergangenen Tagen sogar unter die Marke 20 geschafft hatte: Für Kassel meldet das RKI eine Inzidenz von 40,6, während der Kreis Kassel auf knapp 34 kommt. Das ist der niedrigste Wert in Hessen. Unter 50 rangieren auch der Odenwald (42,5), der Main-Taunus (48,2) und der Rheingau-Taunus (45) sowie der Schwalm-Eder-Kreis (46,2), der Kreis Gießen (49,5) und der Vogelsberg (49,2). Unter den Großstädten schafft das außer Kassel nur Darmstadt (39). Für Hessen steht der Wert 65,5 zu Buche nach 64,7 am Vortag und 60,2 vor einer Woche.

Offenbach knapp unter 100, zwei Kreise darüber

Im Gegensatz zum benachbarten Mainz bewegt sich die Kennziffer in Wiesbaden nun wieder über der Marke 50. Sie ist mit gut 55 aber immer noch signifikant niedriger als in Frankfurt, wo sie um 77 stagniert, und in Offenbach. Dort steht der Wert 95 zu Buche nach 76 vor einer Woche. Über 100 liegen der Kreis Marburg-Biedenkopf, der sich selbst eine Inzidenz von knapp 102 zuschreibt, und laut RKI vor allem der Lahn-Dill-Kreis mit fast 118. Er erscheint auf der Corona-Landkarte tiefrot.

Hessen holt bei Impfquoten etwas auf

Bis Montagabend wurden fast 439.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft nach 390.000 bis Freitagabend. Darunter sind 299.300 Erstimpfungen. Für gut 24.000 davon ist das Produkt von Astra-Zeneca zum Einsatz gekommen und damit mehr als doppelt so viele wie bis Freitagabend. Zehntausende Dosen dieses Produkts liegen aber noch bereit. Die Quote bei den Erstimpfungen beträgt 4,8. Drei Bundesländer schneiden schlechter ab, zuvor war Hessen Vorletzter. Das bezieht sich prozentual auf die hessische Bevölkerung. Der bundesweite Durchschnitt beträgt 5,1 Prozent.

Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen mit 2,2 mit Niedersachsen am Tabellenende. Gut 139.000 Hessen haben bisher die zweite Spritze gegen das Coronavirus erhalten, Rheinland-Pfalz führt mit 3,4 Prozent – der Mittelwert im Bund liegt bei 2,6. Für Thüringen weist das RKI eine 2,8 aus. In den 28 Impfzentren wären bei Auslastung insgesamt bis zu 50.000 Corona-Impfungen am Tag möglich. Die höchste Zahl der Impfungen jedoch mit der zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge und der sich daran orientierenden Vergabe der Termine für eine Schutzimpfung ab, teilte das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Wiesbaden mit.

Vier Fünftel der Altenheimbewohner geimpft

Gut zwei Monate nach dem Start der Corona-Impfungen in Hessen zeigt sich das Innenministerium zufrieden mit der Impfquote in den Altenpflegeheimen. Mittlerweile hätten 83 Prozent der Bewohner in den Einrichtungen mindestens eine Erstimpfung erhalten, sagte ein Ministeriumssprecher der dpa.