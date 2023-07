Hessen braucht mehr Platz in den Schulen: Statistiker gehen nun davon aus, dass die Schülerzahl in den nächsten 15 Jahren auf mehr als 735.000 steigen wird. Die Zahl der Gymnasiasten steigt teils um ein Sechstel.

Laut der neuen hessischen Schülervorausberechnung werden 735.400 Schüler die allgemeinbildenden Schulen besuchen, das sind rund 52.000 oder 7,7 Prozent mehr als derzeit. Derart viele Schüler gab es in Hessen zuletzt Anfang der Achtzigerjahre. Gründe dafür sind die gestiegenen Geburtenzahlen und der stärkere Zuzug aus dem Ausland. Für das nächste Schuljahr geht das Statistische Landesamt von 683.000 Schülern in Hessen aus. Im der bisher geltenden Prognose aus dem Jahr 2020 waren die Statistiker von etwas weniger Schulbesuchern ausgegangen.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Rund eine Viertelmillion Kinder werden laut dieser Prognose im nächsten Schuljahr hessische Grundschulen besuchen. Diese Zahl wird zunächst leicht um rund 10.000 steigen, aber wieder bis 2040 sinken - und das sogar unter die aktuelle Zahl. Mit 57.300 Kindern würden in Hessen im Jahr 2040 den Berechnungen zufolge zehn Prozent weniger Schüler in der ersten Klasse unterrichtet als 2023/2024. Grund dafür ist die demographische Entwicklung.

18 Prozent mehr Oberstufenschüler

Deutlich stärker dagegen wird die Zahl der Realschüler und Gymnasiasten steigen. Während für das nächste Schuljahr noch mit 342.000 Schülern in der 5. bis zur 10. Klasse gerechnet wird, werden es 2040 rund 46.000 mehr Schüler in diesen Klassen sein, ein Anstieg von mehr als 13 Prozent. In der Oberstufe wird die Zahl der Schüler sogar um 18 Prozent zulegen, von aktuell 68.000 auf dann 80.200. Damit werden aber auch mehr Schüler als derzeit in den nächsten Jahren abgehen und eine Stelle suchen. Die Statistiker gehen von einem Viertel mehr Schulabgängern im Jahr 2040 aus als derzeit.

Basis der Vorausberechnung sind die Schülerzahlen der amtlichen Schulstatistik von 2022/23 und die Bevölkerungsvorausberechnung des Hessischen Statistischen Landesamts mit dem Basisjahr 2021. Diese wurde kürzlich erst aktualisiert. Unter anderem wurden jüngere Wanderungsbewegungen über Bundeslandgrenzen und Staatsgrenzen berücksichtigt, wie etwa die Einwanderung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Die Schülerzahlen Hessen haben in den vergangenen Jahrzehnten erheblich geschwankt. Wurden 1980 noch fast 800.000 Schüler gezählt, waren es infolge der Geburtenentwicklung 1990 nur noch 600.000. Danach sind die Zahlen durch den starken Zuzug etwa aus Ostdeutschland wieder auf bis zu 700.000 gestiegen, um dann wieder auf 637.000 im Jahr 2020 zu fallen.