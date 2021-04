Aktualisiert am

Hessen will eine „Demographiebrücke“

Impfrückstand auf dem Land : Hessen will eine „Demographiebrücke“

Während in Großstädten wie Frankfurt mit einer Sonderaktion schon Personen unter 60 geimpft werden, ist auf dem Land noch ein Rückstand zu verzeichnen. Hessen will nun die Priorisierungsgruppen eins und zwei beschleunigen.

Impfzentrum Eltville: Bis zu 2000 Impflinge täglich wären möglich, aber es fehlt am Impfstoff. Bild: dpa

Am Impfrekord an einem Tag in der vergangenen Woche mit mehr als einer Million Immunisierungen hatte das Impfzentrum Eltville keinen besonderen Anteil. Im Gegenteil. „Wir hatten abermals nur rund 400 bis 500 Impfdosen täglich“, sagte Landrat Frank Kilian (parteilos) anlässlich eines Besuchs von Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU).

Bis zu 2000 Impflinge täglich wären möglich, aber es fehlt am Impfstoff. Während in Frankfurt schon Sonderimpfaktionen für Personen im Alter von unter 60 Jahren mit Astra-Zeneca und sogar Pendler mit Wohnsitz außerhalb der Mainmetropole geimpft werden, ist Eltville noch mit den Priorisierungsgruppen eins und zwei vollauf beschäftigt. Beuth begründet dieses Ungleichgewicht mit den demographischen Unterschieden zwischen dem ländlichen Raum mit vielen Senioren und den großen Städten mit einem eher jüngeren Bevölkerungsdurchschnitt.

Dennoch sei die Zuteilung der Impfdosen für Hessen unter den 28 Impfzentren nach dem Bevölkerungsschlüssel der gerechteste Weg, sagte Beuth. Weil aber auch er die unterschiedlich schnellen Impffortschritte sieht, kündigte Beuth Überlegungen der Landesregierung im Blick auf eine „Demographiebrücke“ an: Es solle zusätzliche Dosen für jene Impfzentren geben, deren Bürger im jeweiligen Einzugsgebiet einen überdurchschnittlichen Altersdurchschnitt aufweisen. Das solle die Unterschiede etwas abmildern, sagte Beuth: „Aber total gerecht geht leider nicht“.