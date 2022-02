Für den gesamten Einzelhandel : Hessen will 2-G-Pflicht aufheben

Die 2-G-Regel im hessischen Einzelhandel wird voraussichtlich zu Beginn der nächsten Woche wegfallen. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwochabend im Hessischen Landtag in Wiesbaden an. Es soll aber grundsätzlich die Pflicht gelten, eine FFP-2-Maske zu tragen. Auch die Bestimmungen für öffentliche Veranstaltungen werden geändert. Draußen sollen künftig 50 Prozent der Kapazitäten, aber höchstens 10.000 Plätze ausgelastet werden können. Für Veranstaltungen drinnen gilt ein Anteil von 30 Prozent und ein Deckel von 400 Teilnehmern. Für sie gilt die Regel 2-G-plus.

Die bisherigen Lösungen seien „nicht befriedigend“ gewesen, sagte Bouffier. In den Bundesländern habe eine „völlig wirre Situation“ geherrscht. Außerdem hätten mehrere Gerichte, zuletzt das Verwaltungsgericht Frankfurt, Verordnungen verworfen. Er habe in der vergangenen Woche in der Konferenz der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler vergeblich auf einheitliche Lösungen gedrängt, sagte Bouffier. Es sei aber vereinbart gewesen, dass unter den Staatskanzleien eine gemeinsame Lösung erarbeitet werde. Die sei am Mittwoch präsentiert worden. „Wir haben die Absicht, das zu übernehmen.“ Entsprechende Beschlüsse zur Änderung der Corona-Schutzverordnungen werde das Kabinett fassen.

Die Stadt Hanau hat am Mittwoch bereits Tatsachen geschaffen. Dort müssen Kunden des Groß- und Einzelhandels von sofort an nicht mehr nachweisen, dass sie von Corona genesen oder dagegen geimpft sind. Die Einhaltung der 2-G-Regel wird nach Angaben von Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) und Ordnungsdezernent Thomas Morlock (FDP) in den Geschäften nicht mehr kontrolliert.

Die hessischen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut über Nacht knapp 19.000 neue Corona-Fälle gemeldet. Vor einer Woche waren es etwa 13.500. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner hat mit 1533 einen neuen Höchststand erreicht. Auch die Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Patienten je 100.000 Einwohner mit einer Corona-Infektion binnen sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen worden sind, steigt mit 6,02 an. Aufgelistet werden aber auch Patienten, die positiv auf das Coronavirus getestet, aber wegen anderer Be­schwerden in die Klinik kamen. In den hessischen Kliniken wurden am Mittwoch nach Angaben des Sozialministeriums 1156 Patienten auf Normalstationen betreut. Vor einer Woche waren es 893.