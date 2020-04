Elf weitere Todesfälle : Hessen meldet weniger als 100 neue Corona-Infektionen

Andrang: Frauen und Männer in einer Schlange vor einem Corona-Testzentrum in Frankfurt im März Bild: Helmut Fricke

Die Zahl der von einer Coronavirus-Infektion genesenen Personen in Hessen ist von Ostermontag auf Dienstag um etwa 200 gestiegen. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Demnach haben rund 3800 Frauen und Männer ihre Erkrankung hinter sich. Seit Beginn der Aufzeichnungen zu Anfang März haben die Gesundheitsämter 6179 bestätigte Infektionen gemeldet. Dies folgt aus dem neuen Corona-Bulletin des Hessischen Sozialministeriums. Demnach sind zuletzt 86 Fälle binnen Tagesfrist hinzu gekommen. Dies entspricht einem Anstieg von 1,4 Prozent. Im Vergleich zu den vergangenen Tagen und Wochen ist das ein niedriger Wert.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Die Zahl der Todesopfer ist ebenfalls weiter gestiegen. Laut Bulletin sind nunmehr 147 Corona-Tote zwischen Nordhessen und dem südlichen Odenwald zu beklagen. Das sind elf mehr, als am Vortag bekanntgeworden waren. Dadurch hat sich das Verhältnis zwischen den Zahlen der Genesenen einerseits und den Opfern andererseits leicht verschlechtert. Derzeit gibt es gut 25 Mal so viele Genesene wie Todesfälle, an Ostermontag waren es noch 27 Mal so viele.