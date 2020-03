Corona-Verordnungen: Worauf Sie in nun achten müssen

Schutzmaßnahmen in Hessen

Was in der Corona-Krise erlaubt ist und was nicht

Von Anna-Sophie Lang

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, gelten in Hessen mehrere Sicherheitsmaßnahmen. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder. Doch was ist erlaubt und was nicht?