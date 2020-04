Wegen Corona-Krise : Hessen schafft Sitzenbleiben zeitweise ab

Versetzung: In diesem Schuljahr sollen die Schüler mit schlechten Leistungen trotzdem in die nächste Klasse kommen (Symbolbild). Bild: dpa

Das Land Hessen verzichtet wegen der Einschränkungen des Schulbetriebs durch die Corona-Krise auf das Sitzenbleiben von Schülern mit schlechten Leistungen. „Da die Leistungsbewertung in diesem Schulhalbjahr nur eingeschränkt möglich sein wird, soll in der Regel eine Versetzung erfolgen“, teilte dazu das Kultusministerium in Frankfurt am Main mit. Hintergrund sind die aktuellen Schulschließungen.

Schülerinnen und Schüler, deren Versetzung schon vor der Corona-Krise gefährdet war, sollten das Schuljahr freiwillig wiederholen können. Auf diese Möglichkeit sollten die Schulen in Gesprächen mit ihnen und ihren Eltern hinweisen, hieß es in der Mitteilung des Kultusministeriums weiter.

Alle Schulabschlussprüfungen sollen demnach in den kommenden Wochen stattfinden, allerdings teilweise später als ursprünglich geplant. Zudem soll der Unterricht in den Schulen in Hessen ab dem 27. April – ebenso wie in anderen Bundesländern – schrittweise und unter Auflagen wieder aufgenommen werden, vorrangig zunächst in den Abschlussklassen sowie vor dem Übergang in weiterführende Schulen.