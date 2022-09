Verkehrswende in Hessen : Landesregierung weist Volksbegehren als verfassungswidrig zurück

Die von mehr als 70.000 Wahlberechtigten unterstützte Initiative für ein Volksbegehren zur Verkehrswende in Hessen ist nach Einschätzung der Landesregierung verfassungswidrig. Nach Informationen der F.A.Z. beanstandet die Regierung unter anderem, dass in dem vorgelegten Gesetzestext Änderungen gefordert würden, die nur auf Bundesebene möglich seien. Die Initiatoren des Volksbegehrens sprachen am Mittwoch von einem „schweren Schlag für die direkte Demokratie in Hessen“.

Anfang September hatte der Landeswahlleiter bestätigt, das Verkehrswende-Volksbegehren habe die Zahl der für das Quorum erforderlichen Unterschriften deutlich überschritten. Vor der gesetzlich vorgesehenen zweiten Phase der Unterschriftensammlung stand nun die formale Prüfung des vorgeschlagenen Gesetzestextes durch die Landesregierung. Dabei ging es unter anderem um die Frage, inwieweit die Forderungen der Initiative überhaupt auf Landesebene verwirklicht werden könnten.

Nach Angaben von Robert Wöhler, einem der Sprecher der Initiative für das Verkehrswende-Volksbegehren, hat die Landesregierung am Dienstag informell mitgeteilt, dass das Ergebnis der Prüfung negativ ausgefallen sei. Eine formelle Mitteilung einschließlich der Gründe für die Ablehnung des Volksbegehrens stehe noch aus, sagte Wöhler. Wenn sie vorliege, werde man entscheiden, ob gegen die Entscheidung der Landesregierung möglicherweise Rechtsmittel einzulegen seien. Stephan Voeth, eine der drei Vertrauenspersonen der Initiative Verkehrswende Hessen, hält die Argumente der Landesregierung für „nicht stichhaltig“. Er erwarte, dass sie einer gerichtlichen Prüfung nicht standhalten würden, äußerte er in einer Mitteilung.

In einer Landtagsdebatte in der vergangenen Woche hatten Vertreter der Regierungsfraktionen CDU und Grüne ebenso wie die Opposition die Initiative für ein Volksbegehren nahezu einhellig gelobt. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen) sagte in der Debatte: „Wir arbeiten bereits seit Jahren an der Verkehrswende und wollen hin zu einer nachhaltigen Mobilität. Die Forderungen der Initiative sind Rückenwind für unsere Anliegen und zeigen, dass viele Hessinnen und Hessen für eine moderne, klimafreundlichere Mobilität zu begeistern sind.“