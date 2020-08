15.000 Infektionen seit März : Über Nacht 40 Prozent mehr neue Covid-Fälle in Hessen gemeldet

70, 152, 216 – so lautet der jüngste hessische Dreisprung bei den Corona-Neuinfektionen. Noch mehr neue bestätigte Covid-19-Fälle haben die Gesundheitsämter in diesem Bundesland zuletzt zum 21. August dem Robert-Koch-Institut gemeldet. An jenem Tag waren es 231 gewesen. Die neue Meldung bestätigt den Trend zu dreistelligen Neuinfektionen zwischen der Grenze zu Niedersachsen und dem südlichen Odenwald.

Nun melden zwar Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen jeweils mehr als 300 neue Fälle. Allerdings zählen diese drei Bundesländer auch erheblich mehr Einwohner als Hessen. Auf die einzelnen Einwohner umgerechnet, ist das Verhältnis der jüngsten verzeichneten Fälle in Hessen ungünstiger als in den drei anderen Flächenländern. Niedersachsen meldet bei 1,3 Einwohnern mehr als Hessen nur 83 Neuinfektionen und Rheinland-Pfalz nur 46.

13 Prozent der neuen Fälle im Bund

Klar ist auch: In Hessen haben die Gesundheitsämter dem für die Seuchenbekämpfung federführenden Robert-Koch-Institut abermals mehr neue Fälle gemeldet, als der Bevölkerungsanteil erwarten ließe. 216 Neuinfektionen entsprechen 13,6 Prozent der Meldungen im Bund, das Bundesland kommt aber nur auf knapp acht Prozent der Menschen in Deutschland.

Es gibt aber auch Erfreuliches aus Hessen zu berichten: Mittlerweile kommen rechnerisch mehr als 24 Genesene auf ein Corona-Opfer, das ist ein neuer Spitzenwert seit Anschwellen der Pandemie. Denn das kurz RKI genannte Bundesinstitut geht von nunmehr 12.700 Genesenen aus. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit der Pandemie stagniert demnach offiziell bei 528.

Dabei gilt: Die absoluten Zahlen sind nicht so hoch. Aber da jeder Infizierte eine Vielzahl von Gesunden anstecken und dies in einer Überforderung der Krankenhäuser münden kann, bleiben Vorsicht angesagt und die Gesichtsmaske, wie etwa der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) nicht müde wird zu sagen.

15.025 Infektionen seit März

Alles in allem haben die Gesundheitsämter seit Beginn der Corona-Welle im März dem RKI 15.025 Infektionen angezeigt. Knapp 1800 davon gelten als noch nicht ausgestanden. Mitte Juni waren es nur etwa ein Viertel so viele gewesen. Das zeigt auch, wie deutlich die neuen Fälle in den vergangenen Wochen in die Höhe geschossen sind. Laut RKI entfallen 2558 der Infektionen auf Frankfurt. Anders als etwa im Falle von Düsseldorf, Hamburg oder Köln zeigt auch die Kurve der je Tag gemeldeten bestätigten Fälle seit Kurzem wieder deutlich nach oben. Das Frankfurter Gesundheitsamt erklärt dies zum einen mit einer um sich greifenden Sorglosigkeit in der Bevölkerung beim Umgang mit Abstands- und Hygieneregeln und dem Tragen der Alltagsmaske.

Zweitens stehen Rückkehrer von Reisen auf den Balkan und in die Türkei im Blickpunkt. In der Folge dürften mehr Hessen in Quarantäne gehen. Offenbach etwa kontrolliert nach einem deutlichen Anstieg der Fälle nun per Polizei, ob die Betroffenen die Quarantäne auch einhalten.

Die Frankfurter Nachbarstadt weist bei der für den Bestand von Lockerungen wichtigen Sieben-Tage-Inzidenz unter den Landkreisen und Großstädten den Spitzenwert von zuletzt 54,4 auf. Von 50 an können die Behörden zuvor gewährte Lockerungen deutlich einschränken. Hanau kam sogar auf eine Inzidenz von mehr als 60 und ist hauptverantwortlich für die relativ hohe Inzidenz im Main-Kinzig-Kreis. Frankfurt hat jüngst die 30 überschritten und nähert sich der nächsten sogenannten Eskalationsstufe (siehe Grafik).

Die Ausweitung der Corona-Tests erklärt zum Teil den Anstieg der bestätigten Neuinfektionen, aber eben nicht nur. Ein anderer Grund sind Reiserückkehrer, die sich das Virus am Urlaubsort eingefangen haben. Zu bedenken ist zudem, dass nicht jeder Infizierte auch Symptome aufweist oder offensichtlich krank ist.

Genesene nur geschätzt

Und: Wie das RKI der F.A.Z. weiter mitteilte, erhebt es Daten zur Zahl der Genesenen nicht offiziell. Die Erhebung sei auch nicht gesetzlich vorgesehen. „Allerdings kann man zumindest bei den Fällen, bei denen die meisten Angaben ermittelt wurden, die keine schweren Symptome hatten und die nicht in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, davon ausgehen, dass sie spätestens nach 14 Tagen wieder genesen sind“, heißt es in Berlin. Das RKI schätze die Zahl der Genesenen.

Das Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. Bis vor einigen Tagen berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.