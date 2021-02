Vier-Stufen-Plan für Hessen : „Click and Meet“ als Anfang – Wirte sollen warten

Für die aus der hessischen Wirtschaft geforderten Corona-Lockerungen stellt sich die hessische Landesregierung einen Vier-Stufen-Plan vor. Dies sagten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen) am Donnerstag bei der Präsentation ihres Konzepts. Demnach soll das vom Handelsverband ins Gespräch gebrachte „Click and Meet“, also die Bedienung von Kunden nach Terminvergabe, den Anfang machen. Dies hatte Bouffier schon angekündigt. Wobei die Landesregierung die nächste Corona-Runde von Kanzlerin und Länderchefs am 3. März abwarten will. Bouffier zeigte sich aber zuversichtlich, „dass wir das so beschließen werden“. Vorab hatte das Land baldige Sammel-Termine für die Impfung von Lehrkräften und Erzieherinnen bekannt gegeben.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Al-Wazir verglich die Pandemie und ihre Bekämpfung mit einem Marathonlauf. „Ich bin überzeugt, dass wir einen großen Teil der gut 42 Kilometer hinter uns haben“, sagte er, gab aber zu bedenken, Läufer wüssten, die letzten zehn bis zwölf Kilometer fielen am schwersten.

„Schrittweise Lockerungen“

„Wir dürfen nicht leichtsinnig werden“, hob er hervor. Sonst drohe Hessen in eine dritte Welle hineinzulaufen. Das Erreichte dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden. Deshalb habe die Landesregierung über „schrittweise Lockerungen“ nachgedacht. Ziel seien „verantwortungsbewusste Schritte“. Demnach soll „Click and Meet“ ein erster Schritt sein, auch für Baumärkte und Warenhäuser etwa. „Sie müssten sich etwas einfallen lassen, dann geht das.“ Jeder Händler müsse selbst entscheiden, ob sich das für ihn rentiere. Auch Freizeit- und Kultureinrichtungen unter freiem Himmel könnten dann öffnen.

In einem zweiten Schritt könnte danach im Verlauf die Außengastronomie wieder öffnen, ebenso Museen und Galerien sowie Open-air-Veranstaltungen. In einem dritten Schritt – „wenn die Menschen sich weiter an Regeln halten“ – könnten dann die Klassen 1 bis 6 zum Präsenzunterricht zurückkehren und die weiteren Klassen in den Wechselunterricht gehen. Der letzte Schritt des Konzepts sieht demnach Präsenzunterricht für alle Klassen vor sowie einen Verzicht auf Tests in Altenheimen.

„Genervt von Corona“

„Wir alle sind genervt von Corona nach einem Jahr“, gab Al-Wazir zu. Aber es gelte, besonnen zu bleiben. Hessen habe das Ziel vor Augen und werde es hoffentlich in einer passablen Zeit erreichen. Als Vater zweier Teenager verstehe er das Sehnen vieler Eltern nach mehr Normalität sehr gut.

„Wir begrüßen die Vorstellung des Perspektivplans. Die angekündigten Lockerungen für Hessens Wirtschaft sind überfällig. Nun müssen den Ankündigungen aber auch schnell konkrete Entscheidungen folgen“, teilte der Hessische Industrie- und Handelskammertag in einer ersten Reaktion mit. „Click and Meet“ und die Außengastronomie seien wichtig. „Das kann aber nur der Einstieg in den Ausstieg sein. Für auskömmliche Umsätze, die mittel- und langfristig Arbeitsplätze sichern, brauchen die Betriebe weitere Möglichkeiten.“ Zudem sollte Click and Meet auch im Bereich aller körpernahen Dienstleister möglich sein, heißt es.

Der Ministerpräsident hob indes hervor, der Vier-Stufen-Plan stehe unter dem Vorbehalt, dass die Pandemie unter Kontrolle bleibe.