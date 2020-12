Stagnation bei Covid-Opfern : Im Hotspot am Main steigt der Corona-Kennwert wieder

Zehn weitere Corona-Opfer weniger als am Dienstag sind aus Hessen bekannt geworden. Im Wochenvergleich stagniert die Zahl der neuen Corona-Fälle. Gleiches gilt mit Blick auf die Todesopfer. In Offenbach zeigt der zentrale Kennwert wieder aufwärts.

Startklar: Raum im neuen Impfzentrum in Mainz in der ehemaligen Fachhochschule Bild: Marcus Kaufhold

Die gute Nachricht vorweg: Weder im Vergleich zum Dienstag noch gegenüber vergangenen Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut für Hessen weitere Corona-Opfer. 40 zusätzlich Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie bedeuten zehn weniger als am Vortag. 40 waren es auch vor einer Woche gewesen. Bei den neuen bestätigten Covid-19-Fällen stellt sich die Lage ähnlich dar: 1368 Neuinfektionen stehen nach Angaben des kurz RKI genannten Bundesinstituts für das zentral gelegene Bundesland zu Buche. Das sind zwar 84 mehr als zum Dienstag gemeldet. Vor Wochenfrist hatte das RKI jedoch 1363 vermerkt. Insofern liegt eine Stagnation vor. Unerfreulich ist dagegen: Derzeit liegt nur ein Landkreis nicht auf der höchsten Corona-Warnstufe.

Während die Sieben-Tage-Inzidenz das sind die binnen Wochenfrist bestätigten Fälle unter 100.000 Einwohnern, „in den jüngeren Altersgruppen stagniert oder leicht abnimmt, nimmt sie in der älteren Bevölkerung weiter zu. Da ältere Personen häufiger von schweren Erkrankungsverläufen von Covid-19 betroffen sind, steigt die Anzahl an schweren Fällen und Todesfällen weiter an“, lässt das RKI zur grundsätzlichen Tendenz in Deutschland wissen.

Angesichts dessen mutet die Stagnation in Hessen durchaus hoffnungsvoll an. Zumal die neuen Fälle in diesem Bundesland nur knapp acht Prozent der Neuinfektionen im Bund ausmachen, der hessische Bevölkerungsanteil aber etwas über diese Marke liegt. Und die Zahl der Todesfälle entspricht genau dem Anteil Hessens an der Gesamtbevölkerung. In den vergangenen Wochen war Hessen dagegen oft überproportional vertreten bei den neuen Fällen und den weiteren Corona-Opfern.

Seit diesem Dienstag gelten in Hessen einige neue Corona-Verhaltensregeln des Landes. Sie betreffen das Privatleben ebenso wie den Handel und Dienstleister. Das Land reagiert mit diesen Vorgaben auf das anhaltend rege Infektionsgeschehen und die weiter rote Corona-Landkarte: Die Großstädte und die Mehrzahl der 21 Landkreise liegen auf der höchsten Warnstufe nach dem Eskalationskonzept des Landes (siehe Grafik). Die Ausnahme bildet der ländlich geprägte Kreis Waldeck-Frankenberg. Dies bedeutet einen Rückschlag, denn zu Wochenbeginn lagen noch drei weitere Kreise unter der Marke von 100 binnen Wochenfrist bestätigen Fällen unter 100.000 Einwohnern.

In Frankfurt stagniert diese Inzidenz bei 169, in Offenbach, dem Hotspot unter den Großstädten, ist sie von 276 auf 291 gestiegen. Der Landkreis Offenbach kommt auf 197 nach 206 und der benachbarte Main-Kinzig-Kreis mit Hanau als Zentrum auf 210 nach 212. Der auch hoch belastete Landkreis Groß-Gerau mit Rüsselsheim ist dagegen unter die Marke 200 gerutscht, hier steht der gleiche Wert wie beim Landkreis Offenbach zu Buche.

Unterhalb der Landkreis-Ebene bleibt die mittelhessische Kleinstadt Linden nahe Gießen ein Hotspot. Nach einem Virusausbruch in einem Altenheim am 10. November sinkt dort zwar die Inzidenz, dennoch meldet das RKI eine Inzidenz von 458. Der Landkreis sei der Einsatz positiv getesteter Pflegekräfte „unter Voraussetzungen möglich“ und zwar per Ausnahmegenehmigungen, allerdings nur dort, wo infizierte Bewohner sind. Aktuell kann das Altenheim aber den Ausfall eines Viertels des Stammpersonals mit Freiberuflern ausgleichen.

Datenlücke in Wiesbaden geschlossen

Erstmals seit vielen Tagen meldet das RKI für Wiesbaden dieselbe Inzidenz, die die Landeshauptstadt für sich selbst ausweist: 182. Zuletzt hatte die Stadt darauf verwiesen, in den Statistiken des RKI und des Landes fehlten wegen personeller und technischer Engpässe rund 400 Fälle. Diese Lücke scheint nun geschlossen zu sein. Für Mainz steht eine Inzidenz von 171 zu Buche.

Das hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. In den ersten Wochen der Pandemie berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.