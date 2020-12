So viele Covid-Tote wie noch nie an einem Tag in Hessen gemeldet

Höchststand an Beatmeten : So viele Covid-Tote wie noch nie an einem Tag in Hessen gemeldet

Wer die Internetseite des Robert-Koch-Institut öffnet, sieht als Erstes ein Pop-up mit Hinweisen auf einen Rückgang von Corona-Tests über die Feiertage und einen Meldeverzug auf Seiten von Gesundheitsämtern. Vor diesem Hintergrund sind die aktuellen Zahlen zu neuen Fällen und weiteren Covid-Toten zu lesen. Das für die Seuchenbekämpfung federführende Bundesinstitut meldet 129 von ihm seit Dienstag verzeichnete Todesfälle. Ob diese Corona-Kranken allesamt auch am Dienstag gestorben sind, steht dahin. Statistisch bedeuten die 129 einen neuen Höchststand. Das sind 33 Tote mehr als vor Woche, als das RKI so viele Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie in Hessen anzeigte wie nie zuvor.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Nach der Feiertagsdelle laufen auch wieder vermehrt neue positive Corona-Tests ein. Die Gesundheitsämter haben dem RKI 1271 gemeldet, nach dreistelligen Zahlen an den vergangenen Tagen. Vor Wochenfrist waren es 2296. Der Höchststand beträgt 3224.

Einen Höchststand erreicht auch die Zahl der beatmeten Corona-Kranken. Wie das Sozialministerium der F.A.Z. mitteilt, gelten 531 Personen als beatmungs- und intensivüberwachungspflichtig. Das sind 30 mehr als vor einer Woche. Demnach betreuen die hessischen Krankenhäuser 2783 Corona-Kranke, 260 mehr als vor sieben Tagen. Angesichts des Drucks schaffen die Krankenhäuser weitere Intensivbetten. 291 gelten als frei nach 248 vor Wochenfrist. Ob auch für jedes Bett ausreichend geschultes Personal zur Verfügung steht, ist damit aber nicht gesagt.

Wie es in Berlin weiter heißt, gelten 26.300 Fälle noch als aktiv, die Infektionen sind also nicht ausgestanden. Das sind rund 600 weniger als am Dienstag. Umgekehrt schätzt das RKI die Zahl der über Nacht Genesenen auf 1700. Alles in allem haben demnach 104.500 Personen in Hessen ihre Infektion überstanden. Allerdings wird diese Zahl nicht amtlich erhoben. Wer nach gut 14 Tagen nicht ärztlich behandelt wird oder krank ist, gilt als genesen.

Seit Beginn der Pandemie haben die Gesundheitsämter 133.475 Fälle gemeldet. Bis 1. Oktober waren es nur gut 19.000 gewesen. Seitdem ist die Zahl der Corona-Toten von 551 offiziell auf 2711 gestiegen.

Auf eine Aufhebung der Ausgangssperre, soweit sie in Städten und Kreisen des Rhein-Main-Gebiets gilt, dürfen deren Bürger trotz der zuletzt rückläufigen Inzidenz nicht hoffen. Sowohl aus dem Landratsamt des Kreises Darmstadt-Dieburg wie dem des Kreises Offenbach hieß es, die neuen Zahlen seien zu wenig belastbar. Der Landkreis Bergstraße verweist auf seiner Homepage ebenso weiter auf die Beschränkungen. Auch der Landkreis Fulda bleibt bei der Ausgangssperre, der Main-Kinzig-Kreis ebenfalls. Gleiches gilt für den benachbarten Kreis Hersfeld-Rotenburg.

Wann die schwarze Stufe greift

„Nach wie vor ist eine hohe Anzahl an Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Das RKI schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein“, heißt es im Situationsbericht. Kanzleramtsminister Helge Braun hat angesichts dessen am Dienstag schon eine Verlängerung des bisher bis 10. Januar verfügten Lockdowns in Aussicht gestellt.

Die Stufe „Schwarz“ greift grundsätzlich bei einem „diffusen Infektionsgeschehen“, das nicht auf einen überschaubaren und begrenzten Ausbruchsherd beschränkt sei. Und: „Wenn eine Region die Inzidenz von über 200 erreicht und diese drei Tage in Folge weiterbesteht, dann ist zum Beispiel eine nächtliche Ausgangssperre für die Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh zu verhängen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit nur aus gewichtigen Gründen zuzulassen wie beispielsweise berufliche oder medizinische Erfordernisse“, erläuterte Staatssekretärin Anne Janz.

Mehr zum Thema 1/

Die Erklärung von Janz zu den neuen Vorgaben findet sich hier. Das hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. In den ersten Wochen der Pandemie berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das etwa für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.