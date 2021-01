Dritthöchster Wert an Toten : Hessen schreibt Senioren wegen Corona-Impfung an

Corona-Zahlen ändern sich auf vergleichsweise niedrigem Niveau von Tag zu Tag. Eines aber ist seit mehreren Tagen unverändert: Wer die Internetseite des Robert-Koch-Instituts aufruft, um etwa nach den Covid-19-Daten für Hessen suchen, stößt zunächst auf ein Pop-up. Darin erläutert das für die Seuchenbekämpfung federführende Bundesinstitut, bei der Interpretation der Fallzahlen sei zu beachten, dass zwischen den Jahren meist weniger Personen einen Arzt aufsuchten. In der Folge würden weniger Proben genommen als vor Weihnachten und weniger im Labor ausgewertet. So gingen den jeweils zuständigen Gesundheitsämter weniger Erregernachweise zu. „Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.“

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Mit anderen Worten: Die Zahlen der verzeichneten neuen positiven Corona-Tests steht nach wie vor unter Vorbehalt. Das RKI hat über Nacht 641 zusätzliche Corona-Fälle registriert. Vor einer Woche waren es 400 gewesen, aber da galten auch schon der eingangs erwähnten Einschränkungen. Davon naturgemäß nicht betroffen sind die Daten zu den Todesfällen in Verbindung mit der Pandemie: Sie hängen nicht an den Tests um die Feiertage und zwischen den Jahren. 104 weitere Menschen, die an oder mit Covid-19 verstorben sind, haben die hessischen Behörden seit Montag gemeldet, 33 mehr als vor Wochenfrist.

Gut 120.000 Fälle seit Anfang Oktober

Das ist der dritthöchste Wert bisher. Der Tageshöchststand beträgt 134 und war an Silvester berichtet worden. Auch bei der Bewertung dieser Zahl gilt natürlich ein gewisser Vorbehalt wegen möglichen Meldeverzugs.

Dagegen liegen die neuen Fälle weit unter dem höchsten Tageswert von 3224. Alles in allem haben die hessischen Gesundheitsämter dem RKI seit Beginn der Pandemie im März 141.012 positive Tests gemeldet und 3095 Covid-Tote. Bis 1. Oktober waren nur gut 19.000 Fälle und 551 Todesfälle bekannt gewesen. Dies zeigt die Dynamik des Infektionsgeschehens und der damit verbundenen tragischen Verläufe seit Herbst.

Gleichwohl haben mehrere Landkreise die nächtlichen Ausgangssperren wieder aufgehoben. Dies geschah trotz des Vorbehalts wegen Meldeverzugs und weniger Tests im Lichte der gesunkenen Inzidenz, das sind die binnen Wochenfrist gemeldeten neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern, wie es jeweils hieß. Für Hessen steht eine Inzidenz von gut 133 zu Buche. Auf der schwarzen Stufe, die unter gewissen Bedingungen die Ausgangssperren und ganztägige nächtliche Alkoholverbote bedingt, liegen nur noch die mittelhessischen Landkreise Gießen und Limburg-Weilburg mit einem Kennwert von jeweils rund 260. Die Stadt Darmstadt sowie Wiesbaden, der Lahn-Dill-Kreis, der Hochtaunus und der Main-Taunus liegen jeweils unter 100; Gleiches gilt für Mainz. Frankfurt kommt auf 116, Offenbach, lange Zeit ein Hotspot, auf 151.

Derweil werden weitere Senioren und Angehörige des Gesundheitssektors in Hessen geimpft. Derzeit sind die Impftrupps in Kliniken und Altenheimen unterwegs. Senioren über 80 Jahre können sich vom dem 12. Januar online sowie per Telefonhotline für einen persönlichen Termin in den Regionalen Impfzentren anmelden. Hessen will diese Senioren aber auch schriftlich über das Anmeldeverfahren für eine Corona-Schutzimpfung informieren. Innenminister Peter Beuth (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) kündigten am Dienstag in Wiesbaden an, dass es auch ein Erfassungsverfahren für häusliche Impftermine geben solle.