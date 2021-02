Corona-Testmobil neu in Hessen : Impfzentren aus Mangel an Impfstoff längst nicht ausgelastet

Bayern und Berlin haben dergleichen schon im vergangenen Jahr auf die Straße geschickt, nun zieht Hessen nach: Fortan steht ein Corona-Testmobil zur Verfügung. Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) und die Kassenärztliche Vereinigung Hessen haben es in Wiesbaden vorgestellt. Sie reagieren damit aus Virus-Ausbrüche in Altenheimen. Das Besondere am hessischen Testmobil: Durch modernste Laborausstattung könnten dort Schnelltests mit besonders hoher Sensitivität gemacht und innerhalb von kurzer Zeit ausgewertet werden, teilt das Ministerium mit.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Durch die Tests an Ort und Stelle werde es einen exakten Überblick über den Infektionsstatus von Bewohnern und Pflegepersonal geben. Infizierte Personen könnten umgehend versorgt und isoliert werden. „Gleichzeitig bleiben die Einrichtungen in der Regel arbeitsfähig und die Bewohner können maximal geschützt werden“, sagen Frank Dastych und Eckhard Starke von der KV. Im Testmobil könnten sowohl PoC-Schnelltests als auch PCR-Schnelltests abgenommen und ausgewertet werden. „Nur bei Massenausbrüchen werden PCR-Tests in einem externen Labor untersucht.“

Regionale Impfzentren offen

Seit diesem Dienstag sind alle 28 regionalen Corona-Impfzentren in Hessen in Betrieb. Zunächst können sich dort Menschen in der sogenannten höchsten Priorisierungsgruppe die Schutzimpfung geben lassen. In der höchsten Priorisierungsgruppe sind überwiegend Männer und Frauen im Alter von über 80 Jahren. Sie kommen in den Genuss deutlich kürzerer Wege als bisher. Regionale Impfzentren stehen etwa in Büdingen in der Wetterau, in Bad Homburg für den Hochtaunus, in Hattersheim für den Main-Taunus-Kreis und in Eltville für den Rheingau-Taunus. Klar ist aber schon: In den Impfzentren werden wesentlich weniger Spritzen gesetzt als möglich wäre. Das liegt an fehlendem Impfstoff.

„Auch wenn der heutige Start ein langsamer ist, geben uns die Zusagen der Impfstoffhersteller die Zuversicht, dass wir in den nächsten Monaten deutlich schneller mehr Menschen mit den schützenden Dosen vor dem Corona-Virus versorgen können. Der Anfang ist gemacht“, erklärte Innenminister Peter Beuth.

Innenminister Peter Beuth (CDU), dessen Haus für die Impfstoff-Beschaffung zuständig ist und die Dosen verteilt, besuchte die Einrichtungen in Bad Homburg und Büdingen. In der Kurstadt wurden leerstehende Räume auf dem ehemaligen Hewlett-Packard-Gelände zur Anlaufstelle für Impfungen ertüchtigt, in Büdingen ein ehemaliger Baumarkt zu einem modernen Impfzentrum umgewidmet. Insgesamt 19.000 Personen sollen in dieser Woche in den 28 Impfzentren jeweils eine Spritze bekommen. So viele Termine habe das Land vergeben.

Bei der Impfquote schneidet Hessen im Vergleich der Bundesländer weiter schwach ab. Auch und gerade Rheinland-Pfalz hat prozentual mehr Bürgern mit vorbeugenden Spritzen gegen das Coronavirus versorgt.

Derweil kommen recht erfreuliche Nachrichten aus dem Robert-Koch-Institut zum Infektionsgeschehen in Hessen. Zwar liegt die Inzidenz, das sind die binnen Wochenfrist eingelaufenen positiven Corona-Tests unter 100.000 Einwohnern, unter Bundesniveau. Dort ist sie erstmals seit einem Vierteljahr unter die Marke 75 gefallen. Doch sinkt die Inzidenz auch in Hessen weiter. Aktuell meldet das RKI den Wert 77 nach 90,4 vor einer Woche. Das liegt am Abwärtstrend bei den bestätigten neuen Fällen.

Weniger neue Fälle und Tote

Nach 311 zum vergangenen Dienstag gemeldeten Neuinfektionen sind es dieses Mal 203. Dabei ist der Meldeverzug aus Gesundheitsämtern und Laboren zu berücksichtigen, der regelmäßig zu Wochenbeginn zu niedrigere Zahlen sorgt. Für Mittwoch sind deshalb wieder mehr neue Fälle zu erwarten. Gleichwohl ist der Trend eindeutig: abwärts. Als kritisch gilt aus politischer Sicht die Marke 50 (siehe Grafik zum Eskalationskonzept). Erst wenn eine Region sieben Tage in Folge unter dieser Marke liegt, soll es Lockerungen geben, wie es etwa in Wiesbaden heißt. Derzeit liegt nur ein Kreis unter 50, und das nur seit einem Tag.