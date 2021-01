Corona-Pandemie in Hessen : Nach 200 vergeblichen Anrufen endlich ein Impftermin

Zum Ende der Woche kommen auf den ersten Blick recht erfreuliche Nachrichten zur Corona-Pandemie aus Hessen. Das Robert-Koch-Institut hat über Nacht abermals weniger neue positive Tests und weniger Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie verzeichnet. Nur zwei Landkreise stehen noch auf der schwarzen Warnstufe des Landes, die nächtliche Ausgangssperren und Alkoholverbote sowie einen beschränkten Aktionsradius in der jeweiligen Region bedingen kann. Allerdings stehen die gemeldeten Fälle immer noch unter einem gewissen Vorbehalt, wie der Leiter des RKI am Donnerstag deutlich machte. Er verwies auf nach wie vor nachlaufende Daten infolge eines Meldeverzugs und weniger Tests zwischen den Jahren. Dies bedinge eine gewisse Vorsicht bei der Interpretation der Fallzahlen.

Weniger Vorsicht als Geduld gefragt ist dagegen bei dem Versuch, an einen der begehrten Impftermine für Menschen über 80 in Hessen zu bekommen. Seit Dienstag sind das Online-Anmeldeportal und die Hotline 116117 geschaltet. Die Terminvergabe verläuft zwar nicht mehr so holprig wie an den ersten Tagen. Bis Donnerstagnachmittag hat das Land gut 36.000 Impftermine vergeben, 400.000 Personen müssen versorgt werden. Allerdings werden kuriose Pannen bekannt.

Was das für Menschen über 80 bedeutet

So hat eine Seniorin berichtet, sie sei zwar am Telefon durchgekommen, dann habe aber der Rechner des Mannes an der Hotline mit ihrer Postleitzahl nichts anfangen können. Ein Leser berichtete der F.A.Z. von gut 200 vergeblichen Anrufen. Er habe danach mit einer Neuregistrierung der persönlichen Daten für mich und meine Frau online an einen Termin zu gelangen versucht. „Erstaunlich dann, dass es bei ersten Versuch klappte, ich aber jeweils nur für eine Person einen Termin bekam, so dass ich nun am 4. Februar nach Darmstadt fahren darf, meine Frau aber erst am 6. Februar einen Termin bekam“, berichtet er und fragt: „Ist den Organisatoren dieser katastrophalen Planung eigentlich klar, was dies für Menschen über achtzig bedeutet?“

Vom 19. Januar sollen die Senioren, die nicht in Heimen leben, entweder zu Hause oder in den großen Impfzentren in Hessen die erste vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Angesichts der weiten Fahrtzeiten wird aber der Ruf lauter, nicht nur das halbe Dutzend großer Impfzentrentren zu öffnen, sondern auch die kleineren in den jeweiligen Landkreisen. Bisher plant das Land nur Impfungen in Kassel, Heuchelheim bei Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt.

Wie der Internetseite des RKI zu entnehmen ist, haben die hessischen Gesundheitsämter über Nacht 1626 neue positive Tests gemeldet nach 2003 vor einer Woche. Zudem sind 63 weitere Todesfälle bekannt geworden, acht weniger als vor einer Woche. Die Tageshöchstwerte, beide im Dezember verzeichnet, betragen 3224 Fälle und 134 Tote. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, das sind die binnen Wochenfrist verzeichneten positiven Tests unter 100.000 Einwohnern, beläuft sich für Hessen auf 136,5 nach 131,4 vor einer Woche.

Landkreis Fulda weiter der Hotspot

Den höchsten Inzidenzwert weist weiter der Landkreis Fulda mit 313 auf nach 241 vor sieben Tagen. Über der Marke 200 rangiert auch noch der Kreis Limburg-Weilburg, aber nur denkbar knapp. Der Kennwert beträgt 200,1 nach 205 vor sieben Tagen. Von der schwarzen Liste gerutscht sind der Kreis Gießen und der Vogelsberg, sie kommen auf eine Inzidenz von jeweils 176 nach 277 beziehungsweise 230. Hier wie dort gilt aber wie im Kreis Fulda weiter die Ausgangssperre nebst Alkoholverbot und 15-Kilometer-Regel.

Diese Vorgaben fallen erst, wenn die Inzidenz fünf Tage unter 200 liegt. Dies ist etwa auch in Hanau der Fall, weshalb dort die Ausgangssperre nun aufgehoben worden ist. In allen Großstädten außer Offenbach (168) liegt die Inzidenz laut RKI unter 120. Das gilt auch für Mainz. Unter 100 rangiert sie aber nur im Hochtaunus. Aus politischer Sicht gilt überdies erst ein Fall unter die Marke 50 als beruhigende Tendenz (siehe Grafik zum Eskalationskonzept).

Pflegepersonal öfter zu testen

Das Land weitet derweil die Pflicht regelmäßiger Corona-Tests für das Personal in Alten- und Pflegeeinrichtungen aus. Vom 16. Januar an müssen alle Mitarbeiter mindestens zweimal in der Woche sowie darüber hinaus bei Dienstantritt nach einer Abwesenheit von mehr als drei Tagen getestet werden, teilte Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) am Donnerstag in Wiesbaden laut dpa mit. Seit Mitte Dezember 2020 muss das Personal in Einrichtungen der stationären Altenhilfe mindestens einmal wöchentlich auf das Coronavirus getestet werden.

In Hessen kommen die Impftrupps in Altenheimen und Gesundheitseinrichtungen weiter voran, aber ausweislich der Daten des Robert-Koch-Instituts nicht mehr in dem Tempo der vergangenen Tage. Nach neuen Angaben des RKI sind bis Mittwochabend 62.171 Personen in dem zentral gelegenen Bundesland geimpft worden, 1827 mehr als am Dienstag. Zuvor hatten die Impftrupps stets mehr als 2000 am Tag geschafft. Hessen fällt bei Impfungen pro Kopf zurück. Zuletzt haben 9,9 von 1000 Personen eine vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Der Bundesschnitt beträgt 10,1 von 1000.

Unter den westlichen Flächenländern liegen mittlerweile Schleswig-Holstein (16,4), das schlecht aus den Startlöchern gekommene Rheinland-Pfalz (13,2) und Bayern (12,8) deutlich vor Hessen. Bundesweit befindet sich Mecklenburg-Vorpommern (20,5) an der Spitze. Auch Sachsen-Anhalt (13,4), das Saarland sowie Bremen, Brandenburg und Berlin rangieren jetzt vor Hessen.