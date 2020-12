Ausgangssperren drohen : Offenbach und vier Kreise über der kritischen Corona-Marke

In Hessen lässt das Corona-Infektionsgeschehen trotz des „Lockdown light“ nicht nach, im Gegenteil. Binnen einer Wochenfrist hat es sich sogar beschleunigt, auch gegenüber dem Beginn dieser Woche. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 1658 neue positive Tests für das Bundesland nach 1338 am vergangenen Mittwoch. 49 Covid-19-Opfer kommen offiziell hinzu nach 40 vor einer Woche. Das heißt: Beide Werte liegen um ein Viertel höher als zuvor. 49 sind auch im Vergleich mit anderen Tagen ein sehr hoher Wert. Dazu erläutert das RKI: Während die Inzidenz genannte Kennziffer der binnen sieben Tagen bestätigten neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern „in den jüngeren Altersgruppen stagniert oder leicht abnimmt, nimmt sie in der älteren Bevölkerung weiter zu. Da ältere Personen häufiger von schweren Erkrankungsverläufen von Covid-19 betroffen sind, steigt die Anzahl an schweren Fällen und Todesfällen weiter an.“

Die neuen positiven Tests und die Todesfälle machen jeweils etwa acht Prozent der entsprechenden Werte im Bund aus. Sie entsprechen dem hessischen Anteil an der Gesamtbevölkerung. In der Vergangenheit war Hessen bei Neuinfektionen und Todesopfern öfter überproportional vertreten. Seit Beginn der Pandemie endeten 1578 der 99.566 bestätigten Fälle tödlich. Zum Vergleich: Bis 1. Oktober waren nur gut 19.000 Infektionen und 551 Todesfälle in Verbindung mit der Pandemie zu Buche. Dies zeigt die Dynamik der Pandemie seit dem Spätherbst. 25.600 Fälle gelten laut RKI als aktiv, also nicht ausgestanden.

Ministerpräsident Volker Bouffier hat angesichts dessen am Dienstag die neue Linie in der Corona-Politik vorgegeben. Von Freitag an gelten eine nächtliche Ausgangssperre und ein ganztägiges Alkoholverbot in Hotspots. Schon am Wochenende hat er über mögliche Ausgangsbeschränkungen an Hotspots mit mehr 200 binnen Wochenfrist bestätigten Fällen unter 100.000 Einwohnern laut nachgedacht und dies am Montag bekräftigt. Auch zu Silvester könnte es neue Vorgaben geben, wie er sagte. Einzelheiten stehen dazu aus.

Die Beschleunigung des Infektionsgeschehens zeigt sich auch an der Inzidenz in ganz Hessen: Außer dem ländlichen Werra-Meißner-Kreis liegen alle Kreise auf der höchsten Warnstufe des Landes (siehe Grafik). Die Corona-Landkarte leuchtet fast durchgehend rot, Offenbach ist sogar seit Wochen dunkelrot eingefärbt. Dort steht eine Corona-Kennziffer von 253 zu Buche.

Im Main-Kinzig-Kreis ist sie über Nacht auf 245 geschnellt, der Kreis Offenbach ist über Nacht wieder über die kritische Marke gestiegen und liegt bei 209. Auch der Kreis Limburg-Weilburg befindet sich nun darüber (211). Gleiches gilt für den Kreis Groß-Gerau (204). Die Wetterau ist nach einem Anstieg auf 193 in Schlagweite und der Kreis Fulda mit 188 nicht weit davon entfernt. Der Wert für ganz Hessen beträgt 157 laut RKI.

Die Drei-Tage-Frist

Wie das Sozialministerium weiter mit Blick auf die neuen Regeln erläuterte, führt das Land eine neue Eskalationsstufe ein: die schwarze. Die Stufe schwarz greife bei einem „diffusen Infektionsgeschehen“, das nicht auf einen überschaubaren und begrenzten Ausbruchsherd beschränkt sei. Und: „Wenn eine Region die Inzidenz von über 200 erreicht und diese drei Tage in Folge weiterbesteht, dann ist zum Beispiel eine nächtliche Ausgangssperre für die Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh zu verhängen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit nur aus gewichtigen Gründen zuzulassen, wie bspw. berufliche oder medizinische Erfordernisse“, erläuterte Staatssekretärin Anne Janz. Die Vorgaben könnten erst fallen, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 200 gesunken sei.

Aus Offenbach verlautet dazu Folgendes: Nach den von der hessischen Landesregierung verschärften Corona-Vorschriften zur Bekämpfung der hohen Zahl von Neuansteckungen will die Stadt spätestens am Samstag eine Ausgangssperre in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr früh verhängen. Wie ein Sprecher der Stadt weiter erläuterte, könnte es auch schon am Freitag dazu kommen. Voraussetzung ist eine rechtzeitige rechtlich wirksame Veröffentlichung in einer Verfügung. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt bereits seit Wochen jenseits von 200, vor wenigen Tagen waren es mehr als 300 Neuansteckungen.

Der Offenbacher Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) unterstützt die Verschärfungen, vor allem die nächtliche Ausgangssperre. Allerdings fürchtet Schwenke, dass es nach den angekündigten Lockerungen an Weihnachten wieder zu einem Anstieg der Inzidenz kommt. Er hält zudem eine dritten Corona-Welle im Januar für möglich, wenn es zu Lockerungen an Silvester komme. Schwenke lehnt solche Lockerungen deshalb ab.

Die Erklärung von Janz zu den neuen Vorgaben findet sich hier. Das hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. In den ersten Wochen der Pandemie berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.