Nach provokanter Rede : Die neue Welt der AfD

Mit dem verbalen Angriff gegen Ministerpräsident Bouffier hat es die AfD in Hessen gezielt auf Widerspruch angelegt. Denn der Landtag oder dessen Abgeordnete interessieren die Partei nicht – sondern lediglich die dort gebotene Bühne.

Verbale Attacke gegen Bouffier: Landtagspräsident Boris Rhein will härter gegen die AfD in Hessen vorgehen (Archivbild). Bild: dpa

Diese Nachricht darf man nicht so aufnehmen, wie sie sich liest: Der hessische Landtagspräsident ermahnt die AfD, weil sie im Plenum gegen die parlamentarischen Regeln verstoßen hat. Die Alternative für Deutschland wehrt sich. Das klingt wie eine Episode aus der guten alten Zeit des Parlamentarismus, in der ein Verstoß gerügt und eine Warnung ausgesprochen wurde. Aber die heile Welt, in der die Parteien zu den entscheidenden Auseinandersetzungen im Plenarsaal aufeinandertrafen, gibt es nicht mehr.

Der politische Wettbewerb findet gleichsam dezentral statt. In der einen Welt rügt der Landtagspräsident die bösen Buben von der AfD, und andernorts lachen die Übeltäter sich ins Fäustchen. Sie interessieren sich nicht weiter für das Parlament und schon gar nicht für dessen Präsidenten. Man habe gegen die Rüge nicht protestiert, stellt Fraktionschef Robert Lambrou denn auch fest.

Sein Parteifreund Klaus Herrmann hatte es mit der Beleidigung des Unionspolitikers Volker Bouffier von Anfang an auf entschiedenen Widerspruch angelegt. Das Plenum dient der AfD nur als große Bühne. Die Abgeordneten interessieren sich ausschließlich für bestimmte Felder der Politik, aber nicht für die harte parlamentarische Arbeit. Das zeigt sich in den Fachausschüssen, in denen sie sich teilweise gar nicht äußern.

Die AfD stilisiert sich als Opfer

Und das erweist sich auch in den Plenardebatten. Dort führt die AfD am liebsten das Theaterstück auf, in dem sie sich als Opfer der anderen Fraktionen stilisiert. Diese Botschaft wird in den sozialen Netzwerken verbreitet. Dort sind die Wähler unterwegs, für die sich die Rechte besonders interessiert.

Im Youtube-Kanal der Bundestagsfraktion soll demnächst eine TV-Dokumentation zu sehen sein, die den Titel „Dieselmord im Ökowahn“ trägt. Damit schaffe man eine Gegenöffentlichkeit zur Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, heißt es in der AfD. So schafft die AfD sich und ihren Wählern eigene Welten. Gleichzeitig verkündet der Vorsitzende Alexander Gauland, dass der Protest gegen die Klimaschutzpolitik nach der Migration das nächste große Thema sein werde. Die Appelle der etablierten Parteien hat man schon im Ohr. Es komme jetzt darauf an, die Rechten mit Argumenten zu stellen, werden sie sagen. Es fragt sich nur, wo.