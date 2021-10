Nach der Bundestagswahl : Im Vorzimmer der Macht

Kanzlermacher nennt man sie. Wenn in Berlin in zahllosen Runden und in unterschiedlichen personellen Besetzungen über die künftige Bundesregierung gesprochen wird, sind auch hessische Spitzenpolitiker dabei. Und manche von ihnen machen sich im Vorzimmer der Macht sogar Hoffnungen auf ein Ministeramt – auch wenn sie sich gerade in diesen Tagen an die einschlägige goldene Regel halten: nie darüber reden, aber immer daran denken.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden.

Das könnte beispielsweise auf Bettina Stark-Watzinger (FDP) zutreffen. Dass die Dreiundfünfzigjährige im vergangenen Jahr an die Spitze des hessischen Landesverbandes der Liberalen gewählt wurde, erhöht ihre innerparteiliche Bedeutung. Auch in der Bundestagsfraktion hat ihr Wort Gewicht. Mit 98,9 Prozent der Stimmen bestätigte die Fraktion die Volkswirtin Ende September als eine von drei Parlamentarischen Geschäftsführern.