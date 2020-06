Corona-Lockerung in Hessen : Ein Schultag mit dem Minister

Hessens Kultusminister Alexander Lorz besucht eine Grundschule in Wiesbaden. Noch gelten dort die Corona-Regeln. Doch damit ist bald Schluss. Was bringt die kurzfristige Veränderung mit sich?

Der Minister stellt dem Viertklässler gleich zwei Fragen auf einmal: „Wie fühlt sich das an?“ und „Bist du Eintracht-Fan?“ Der Junge mit dem Adler-Mäppchen entscheidet sich, nur die erste Frage zu beantworten. Die Antwort auf die zweite dürfte Alexander Lorz, der auch noch hinterherschiebt, er selbst sei ebenfalls Eintracht-Fan, mit Blick auf das Mäppchen ohnehin klar sein. Darüber, wie sich Schule in der Corona-Zeit anfühlt, sagt das Kind: „Eigentlich ganz okay. Es ist positiv, dass man manchmal ausschlafen kann.“

Damit ist es bald vorbei. Das wissen die Schüler an der Robert-Schumann-Schule in Wiesbaden aber noch nicht, als der hessische Kultusminister von der CDU ihnen am Mittwochmorgen einen Besuch abstattet – angesichts der Pandemie den ersten Schulbesuch seit drei Monaten, wie er berichtet. Kurz darauf wird Ministerpräsident Volker Bouffier, ebenfalls CDU, im Beisein von Lorz verkünden, dass die Grundschulen vom 22. Juni an für die letzten zwei Wochen vor den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehren.

Dann werden die bunten Aufklebe-Schilder auf dem Boden im Treppenhaus nicht mehr gelten. „Achtet immer auf den Abstand!“ steht darauf. Über die Längenangabe „1m 50cm“ spannt sich ein Regenbogen. Das Symbol der Hoffnung haben viele Kinder in der Corona-Zeit auch selbst gezeichnet und in die Fenster ihrer Wohnungen geklebt. Dazu den Satz: „Alles wird gut.“

Wird es das jetzt? Lorz weiß, dass die kurzfristige Öffnung mit Aufwand für die Schulen verbunden ist. Aber der müsse dann nach den Ferien nicht mehr betrieben werden. „Wir nehmen zwei Wochen lang schon das neue Schuljahr vorweg.“ Auch dieser nächste Öffnungsschritt bleibe „in der Logik, dass wir uns stufenweise wieder der Normalität nähern wollen“. Dabei stütze sich die Regierung auf virologische und epidemiologische Erkenntnisse. „Natürlich treibt uns in gewisser Weise die Infektionslage, die sich im Augenblick gut entwickelt.“

Mitte März habe es noch geheißen, das Allerschlimmste beim Infektionsgeschehen seien die Kitas, und gleich danach kämen die Grundschulen. Inzwischen halte er die Öffnung auf der Basis der wissenschaftlichen Einschätzungen für vertretbar. Eine Pflicht zum Schulbesuch gibt es noch nicht. Lorz geht nach eigenen Worten aber davon aus, dass der „weitaus überwiegende Teil der Eltern ihre Kinder in die Schule schicken wird“.

Noch sind die Klassen geteilt, und die Tische stehen auf Abstand. In der 4b führen die Kinder dem Minister vor, wie professionell sie beim Händewaschen die Corona-Regeln beherzigen. Ein Mädchen drückt nicht etwa mit der Hand auf den Seifenspender, sondern elegant mit dem Ellenbogen. Die Lehrerin berichtet, dass jedes Kind in einer Videokonferenz die Namen von zwei Wunsch-Kindern in die Kamera halten durfte. Die wenigen Jungs aus der Klasse wollten zusammen sein. Lorz hat dafür Verständnis: „Da braucht man die Kameraden, mit denen man Fußball spielen kann auf dem Pausenhof!“ Der Minister wird aber belehrt, dass das leider noch nicht geht, weil die Kinder bisher noch „wie die Ölgötzen“ auf dem Hof stehen müssen, um dann mit Abstand ins Gebäude zu marschieren, immer den aufgebklebten Pfeilen nach.

Schulleiterin Katharina Hattig-Böhm führt den Minister durch die Klassen. Sie ist überzeugt, dass Präsenzunterricht und individueller Kontakt in der Grundschule „alternativlos“ sind. Zweimal in der Woche kommen die Erst- bis Drittklässler für je drei Stunden, zwischen zwei Schichten werden zwanzig Minuten lang die Tische desinfiziert. Die Großen haben neun Stunden in der Woche und außer Mathe und Deutsch noch Englisch und Sachunterricht. Jetzt soll wieder Schule an fünf Tagen möglich sein, von morgens bis mittags. Auf Musik und Sport dürfen die Kinder aber noch nicht hoffen.

Nach der 4b führt Schulleiterin Hattig-Böhm den Minister zur Parallelklasse. Die 4c macht Kombinatorik. Lehrerin Silke Wassmann zeichnet ein Baumdiagramm an die Tafel. Wenn ich zum Essen Wasser, Tee und Apfelsaft trinken kann, es zum Hauptgang Nudeln oder Pommes zur Auswahl gibt und zum Nachtisch Eis oder Grießbrei – wie viele Menü-Möglichkeiten ergibt das? Noah meldet sich, er weiß als Einziger die richtige Antwort „Zwölf.“ Bevor Lorz weitergeht, sagt er: „Ihr seid mit Feuereifer dabei, das finde ich gut.“

Bei den Lehrern werden vom 22. Juni an nicht mehr Risikogruppen pauschal freigestellt, etwa alle über 60 Jahre. Wer individuell gefährdet ist, muss aber nicht kommen. „Das bescheinigt der Arzt“, sagt Lorz. Er gehe noch nicht von einer Rückkehr zu Vor-Corona-Bedingungen aus. Die Lehrer sollen keine „Infektionsbrücken“ bilden, also nach Möglichkeit immer mit ein und derselben Klasse zusammen sein.

In der 2c dürfen zur Abwechslung erst die Kinder Fragen stellen, nicht der Minister. Eine davon stellen sich zur Zeit auch viele Erwachsene: „Wann ist die Corona-Zeit vorbei?“ Leider kann Lorz aber keinen Termin nennen, auch nicht den 22. Juni. Er antwortet: „Wenn ich das wüsste, würde ich mich irgendwo auf ein Podest stellen und mir einen Lorbeerkranz umhängen, dann könnte ich nämlich hellsehen.“ Auch im neuen Schuljahr werde es noch Einschränkungen geben – bis ein Impfstoff gefunden ist. „Und dann lasst ihr euch auch hoffentlich impfen.“

Am Schluss ist noch ein Treffen mit Eltern und drei ausgesuchten Schülern geplant. Auch Astrid Wallmann sitzt mit am Tisch. Die Robert-Schumann-Schule liegt nicht nur im Wahlkreis der Abgeordneten des hessischen Landtags. Die CDU-Politikerin war früher selbst dort Schülerin. Kaffee steht bereit, die Eltern lassen aber noch auf sich warten. Lorz‘ Mitarbeiter naschen Schokokugeln von den Tischen. Die zwei Jungen und das Mädchen lassen sie unberührt liegen, während Lorz sich mit ihnen unterhält. Einer der Jungen geht in die zweite Klasse. Er fragt: „War’s eigentlich anstrengend, das alles jetzt so zu managen?“ Lorz antwortet: „Ja. Sehr anstrengend.“