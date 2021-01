1913 Corona-Neuinfektionen : Hessischen Landkreisen droht Einschränkung der Bewegungsfreiheit

Die gemeldeten Corona-Fälle steigen wieder an in Hessen. Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch 1913 Neuinfektionen. Limburg-Weilburg und dem Landkreis Gießen drohen die Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer.

Die Zahlen steigen wieder: In Hessen sind am Mittwoch 1913 Corona-Neuinfektionen vermeldet worden. Bild: dpa

Der Meldeverzug aus den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr macht sich jetzt offenbar bemerkbar: Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in Hessen am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um gut 1300 Fälle auf 1913 gestiegen. Damit liegt die Summe der seit Beginn der Pandemie erfassten Fälle nun bei 142.925, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorgeht (Stand 6. Januar, 8.25 Uhr). Bislang wurden in Hessen 3211 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gezählt. Das sind 116 mehr als am Dienstag. Mit den Zahlen liegt Hessen im Bundesvergleich zur Gesamtzahl von 21.237 gemeldeten neuen Fällen im Rahmen dessen, was der Bevölkerungsanteil von acht Prozent erwarten lässt.

Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner lag bei 130. Beim Blick auf die Landkarte des RKI behält die Rhein-Main-Region dabei erst einmal hellrote Flecken: Der Hochtaunus-Kreis, der Main-Taunus-Kreis sowie die Großstädte Wiesbaden, Mainz und Darmstadt liegen derzeit unter 100. Frankfurt und Offenbach liegen bei 118 und 128.

Dunkel bleibt hingegen der Landkreis Gießen bei einer Inzidenz von 282, auch Limburg-Weilburg wäre bei 244 aber genauso von der Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf einem Radius von 15 Kilometern betroffen, sollte es nach der Tagung des Corona-Kabinetts am Mittwoch in Kraft treten. Zu beachten ist dabei: Aus triftigen Gründen, zu denen der Weg zur Arbeit zählt, darf der Radius in jedem Fall verlassen werden. Das betonte Ministerpräsident Volker Bouffier bereits am Dienstag nach der Sitzung der Ministerpräsidenten. Derzeit nicht in diesem Bereich liegen der Odenwaldkreis und der Main-Kinzig-Kreis, die lange als Hotspots der Region galten.

Das hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. In den ersten Wochen der Pandemie berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das etwa für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.

In der Bekämpfung der Pandemie will Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) nach der Bund-Länder-Konferenz am Dienstag an den meisten Regeln festhalten. Die bis zum Ende der hessischen Ferien am 10. Januar geltenden Beschlüsse werden bis zum 31. Januar verlängert. In Corona-Hotspots mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen dürfen Bürger nur aus triftigem Grund wie der Fahrt zum Arbeitsplatz einen Radius von 15 Kilometern um ihren Wohnort verlassen.Tagesausflüge gehören nicht dazu.

Arbeitswege sind weiter garantiert. Treffen im öffentlichen Raum sollen nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstandes oder einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person möglich sein, Auch Kinder werden gezählt. Weitere Entscheidungen fällt das Corona-Kabinett am Mittwoch.