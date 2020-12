Hessischer Landtag : Staatsgerichtshof weist AfD-Klage gegen Maskenpflicht zurück

Aktualisiert am

Die Mitglieder der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag halten sich an die vom Ältestenrat verfügte und von Parlamentspräsident Boris Rhein (CDU) verteidigte Vorgabe, auch während der Debatten eine Alltagsmaske zu tragen. Allerdings wollten sie sich damit nicht abfinden und haben geklagt. Der Staatsgerichtshof des Landes Hessen hat die Klage der AfD-Fraktion gegen die Maskenpflicht im Plenarsaal des Landtages an diesem Donnerstag aber zurückgewiesen. Das Gericht erachtete den Antrag für unzulässig, weil er nicht hinreichend dargetan habe, dass durch die Verpflichtung der Abgeordneten zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung die Rechte und Pflichten der Fraktion verletzt oder gefährdet würden. Derweil klagt die AfD-Fraktion im Bundestag vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Maskenpflicht im Reichstagsgebäude.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Am Sitzplatz im Plenarsaal sei die Pflicht nicht gerechtfertigt, weil dort hinreichende Abstände gewahrt und entsprechende Hygienemaßnahmen eingehalten werden könnten, meinte Fraktionschef Robert Lambrou vor gut vier Wochen mit Blick auf die Klage. Seine Fraktion habe einen hinreichenden Katalog an Vorschriften, „um uns gegen eine Ansteckung mit Corona im Hessischen Landtag zu schützen“. Er kündigte aber auch an: „Solange ein Gericht die Maskenpflicht nicht kippt, gilt die aktuelle Verfügung für alle Abgeordneten des Hessischen Landtags.“

Der Ältestenrat hatte Anfang November außer der Maskenpflicht auch eine geänderte Sitzordnung beschlossen. Diese „weitreichenden Beschlüsse“ seien nötig, um den parlamentarischen Betrieb während der Corona-Pandemie sicherzustellen, erklärte Landtagspräsident Rhein. Der Landtag könne es sich nicht aussuchen, ob er tage oder nicht. „Ich glaube, das ist auch eine Frage der Kollegialität und des Verantwortungsgefühls“, sagte Rhein mit Blick auf das Tragen der Alltagsmaske.