Corona-Pandemie in Hessen : Ein Kreis ohne Neuinfektionen binnen sieben Tagen

70, 51, 120 – so lautet der Dreiklang der seit Sonntag aus Hessen gemeldeten bestätigten Covid-19-Neuinfektionen. Anders gesagt: Die zwei Tage mit nur zweistelligen Fallzahlen markieren abermals nicht mehr als eine Delle, die sogenanntem Meldeverzug geschuldet sein dürfte. Auch in der Vergangenheit wiesen die an das Robert-Koch-Institut gerichteten Meldungen zum Sonntag und Montag in der Regel niedrigere Werte aus als an den Vortagen. Nicht alle Gesundheitsämter melden über das Wochenende regelmäßig die bestätigten Neuinfektionen.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Seit Beginn der Corona-Pandemie im März sind in ganz Hessen 17.757 Infektionen bekanntgeworden, gut 5500 davon seit August. 545 Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie gibt es zu beklagen, das ist ein Opfer mehr als am Vortag. Seit Anfang August sind 25 Corona-Tote hinzugekommen. Umgekehrt sind nach Angaben des kurz RKI genannten Bundesinstituts mittlerweile 16.000 Infektionen ausgestanden, ein Plus von etwa 100 über Nacht. So kommen statistisch nunmehr gut 29 Genesene auf einen Todesfall.

Erfreulich: Für den Werra-Meißner-Kreis weist das Sozialministerium nun bei der für den Bestand von Lockerungen wichtigen Sieben-Tage-Inzidenz eine Null aus. Diese Inzidenz steht für die binnen sieben Tagen bestätigten neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern. Die wenigsten Infektionen seit Beginn der Pandemie im März hat nach wie vor der ebenfalls ländliche Vogelsbergkreis verzeichnet; es sind bisher 180.