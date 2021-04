Mehr beatmete Corona-Kranke : Lage in hessischen Corona-Hotspots entspannt sich leicht

Aus dem Robert-Koch-Institut kommen gemischte Nachrichten zum Corona-Infektionsgeschehen in Hessen. Die Lage in den Hotspots Offenbach und Bad Hersfeld entspannt sich etwas. Das lässt schon deshalb aufmerken, weil die Nachrichten der vergangenen Tage dazu stets nachteilig waren. Weniger über Nacht bekanntgewordene neue Corona-Fälle und weniger Tote im Zusammenhang mit Covid-19 als vor einer Woche stehen einerseits für Hessen zu Buche. Auch ist die Inzidenz als zentrale Kennziffer gesunken.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Dagegen melden Kliniken mehr intensiv betreute und beatmete Corona-Kranke als vor sieben Tagen. Zudem gibt es deutlich mehr nicht ausgestandene Infektionen, was sich aus dem Anstieg der vergangenen Wochen erklärt. Bei der Erstimpfquote liegt Hessen hinter dem Bund zurück, bei der Zweitimpfquote dagegen über dem Durchschnitt.

Als „Meilenstein“ hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) derweil die Impfstoff-Produktion von Biontech in Marburg gelobt. „75 Prozent unseres bisherigen Impferfolges ist auch Biontech zu verdanken“, sagte Spahn am Donnerstag laut dpa bei einer digitalen Pressekonferenz mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting. Die von Novartis an Biontech verkaufte Fabrik soll binnen fünf Tagen bis zu acht Millionen Impfdosen herstellen können. Jährlich bis zu eine Milliarde Dosen des Covid-19-Impfstoffs will das Marburger Werk mit Hilfe der Bioreaktoren einmal produzieren.

Gewerkschaft rügt Impfstrategie für Polizisten

Die Gewerkschaft der Polizei hat dennoch ein Umdenken bei der Impfstrategie für die hessische Polizei gefordert. Derzeit bestehe eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“, kritisierte der neue GdP-Landesvorsitzende Jens Mohrherr in einem offenen Brief an Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), wie dpa berichtet.

Hintergrund ist demnach eine Einteilung der Beschäftigten nach Vorgaben des Landespolizeipräsidiums in eine Zielgruppe 1, die priorisiert geimpft werde, und eine Zielgruppe 2, die „hinten anstehen“ müsse. Das Innenministerium verwies in einer Stellungnahme auf die nur begrenzte Impfstoff-Verfügbarkeit.

Das RKI meldet 1875 neue Fälle nach 1900 vor einer Woche und 1554 vor 14 Tagen. Seit Beginn der Pandemie haben die hessischen Gesundheitsämter alles in allem 219.484 Infektionen verzeichnet und dem RKI zur Kenntnis gegeben. Das entspricht 3,3 Prozent der Landesbevölkerung. Die Inzidenz, das sind die binnen Wochenfrist verzeichneten Fälle unter 100.000 Einwohnern, ist über Nacht von gut 140 auf 138 gesunken. Im Bund liegt sie bei 134 und nur in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Hamburg höher als in Hessen.

Nur vier Regionen unter Inzidenz 100

Fast die gesamte hessische Corona-Landkarte des RKI leuchtet kirschrot mit Inzidenzen von mehr als 100. Nur der Kreis Kassel und der Schwalm-Eder-Kreis sowie die Stadt Wiesbaden und der Rheingau-Taunus rangieren unterhalb dieser Marke. Am stärksten belastet sind die Stadt Offenbach mit gut 253 Infizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche nach 259 am Vortag und der Kreis Hersfeld-Rotenburg mit ebenfalls gut 253 nach etwas mehr als 258.

17 weitere Personen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, kommen hinzu. Alles in allem sind dem RKI seit Beginn der Pandemie 6338 Tote in Hessen im Zusammenhang mit der Pandemie bekanntgeworden. Mehr als die Hälfte der Opfer sind bisher in Altenheimen zu betrauern, allerdings bei deutlich fallender Tendenz im Vergleich zum Dezember.

1436 Corona-Patienten einschließlich 261 Verdachtsfällen lagen zur Wochenmitte in hessischen Kliniken nach 1265 vor einer Woche, wie das Sozialministerium der F.A.Z. mitteilt. Die Zahl der intensivmedizinisch betreuten und als beatmungspflichtig geltenden Kranken ist binnen Wochenfrist von 371 auf 396 gestiegen; 299 Beatmungsbetten waren zuletzt frei. Die bisher höchste Zahl an Beatmeten hatte das Sozialministerium Anfang Januar mit 571 gemeldet.

Gut elf Prozent in Hessen geimpft

In Hessen sind mittlerweile gut 1.043.700 Impfdosen verabreicht worden. Darunter sind gut 712.600 Erstimpfungen, 210.000 entfallen auf das Astra-Zeneca-Produkt, das Gros auf den Impfstoff von Biontech. Bei der Erstimpfquote kommt Hessen auf den Wert 11,3. Das bezieht sich prozentual auf die Landesbevölkerung. In ganz Deutschland haben 11,6 Prozent der Menschen die erste vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Am besten stehen Bremen mit einer Quote von 13,5 und das Saarland mit 13,4 da. Rheinland-Pfalz kommt auf 12,2 und Thüringen auf 13,2.

Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen mit einer Quote von 5,3 drei Zehntel über Bundesniveau. Der Impfstoff von Astra-Zeneca spielt bei den Zweitimpfungen bisher fast keine Rolle. Das liegt auch und gerade an den zwölf Wochen zwischen der ersten und der zweiten Spritze. Laut RKI sind hier bisher nur 81 Dosen verabreicht worden. Die höchste Quote weist Thüringen mit 5,7 auf.

Impfallianz soll helfen

Eine vergangene Woche ins Leben gerufene Impfallianz soll vermehrt niedergelassene Mediziner in die Impfkampagne einbinden. Auf Initiative von Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) haben sich demnach die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, die Landesärztekammer Hessen, der Hausärzteverband Hessen, die Landesapothekerkammer Hessen und der Hessische Apothekerverband zu diesem Verbund zusammengeschlossen. Sie soll eine „regelhafte Einbeziehung der Ärzteschaft in das Impfen“ vom 5. April an gewährleisten. 30 niedergelassene Mediziner in der Wetterau hatten schon viele Patienten geimpft, bevor der zwischenzeitliche Stopp für das Produkt von Astra-Zeneca kam. Bald können sie dieses Angebot wieder aufnehmen. Vorerst könnten die Praxen allerdings nur mit 20 Impfdosen pro Woche rechnen.