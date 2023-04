Die Akademie Gesundes Leben in Oberursel im Taunus bildet die Mitarbeiter deutscher Reformhäuser aus. Die meisten Seminare aber sind für Menschen an einem ganz bestimmten Punkt im Leben.

Zwei Arten von Seminaren gibt es an der Akademie Gesundes Leben: Die einen sind für Menschen, die im Reformhaus arbeiten. Die anderen für alle. Und während vor zwanzig, dreißig Jahren die Reformhaus-Fachausbildung die weitaus meisten Teilnehmer nach Oberursel zog, locken inzwischen die offenen Seminare den Großteil der etwa 5000 Gäste im Jahr in den besonderen Bau am Stadtrand. Die Leute wollen Achtsamkeits- oder Ernährungs-Coach werden, Resilienz-Trainerin, Kursleiterin für Meditation oder Glück.

In der Akademie gibt es kaum rechte Winkel, die Decken sind hoch und viele Räume fünfeckig. Die Gäste, die dorthin für ein Wochenende oder eine ganze Woche kommen, sind zu 90 Prozent Frauen zwischen 35 und 60 Jahren. „Viele Teilnehmerinnen stehen an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie sich persönlich oder aus sachlichem Interesse weiterentwickeln wollen“, sagt Geschäftsführer Ulrich Jentzen. Manche hätten sogar einen „Kipppunkt“ hinter sich, etwa eine Krankheit. Die meisten wollten etwas lernen, das sie dann weitergeben könnten – und neben dem bisherigen Beruf auch „die Intuition zur Profession“ machen.