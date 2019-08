Mehrere Fördertöpfe : Wieso sich viele Heizungsbesitzer Fördergelder entgehen lassen

Jede zweite Heizung in Hessen ist älter als 20 Jahre. Das ist schlecht für das Klima. Doch trotz Millionen Euro für Energieberatung und Fördertöpfe halten sich Hausbesitzer bei der Modernisierung zurück. Jetzt will die Politik nachlegen.

Noch berät das Klimakabinett der Bundesregierung darüber, wie Deutschland die gesteckten Klimaziele erreichen kann, doch einen Ballon hat die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer schon einmal fliegen lassen: die Abwrackprämie für alte Ölheizungen. Wie auch immer diese ausgestaltet sein wird, ob etwa mit flankierender CO2-Bepreisung, muss sich zeigen. In jedem Fall rückt der Gebäudemarkt, der laut Umweltbundesamt im vergangenen Jahr einen Anteil von elf Prozent an den Treibhausgasemissionen in Deutschland hatte, stärker in den Blickpunkt.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Es ist nicht so, dass die Politik bisher nichts getan hätte. Im Gegenteil. Allein 48 Millionen Euro stellt der Staat nach Auskunft des Bundeswirtschaftsministeriums in diesem Jahr für Energieberaterprogramme zur Verfügung, drei Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Zudem wurde der Beraterkreis erweitert. Legte man bisher Wert auf eine Anbieter-unabhängige Beratung durch die Verbraucherzentralen, dürfen inzwischen auch Handwerksbetriebe und Energieversorger wie Stadtwerke beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz Bafa, Zuschüsse für die Beratung beantragen. Knapp 430 Experten haben sich dafür eintragen lassen. Die Beratungszahlen sind gestiegen.