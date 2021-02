761 neue Corona-Infektionen : Hessen hat erste Lieferung des Astra-Zeneca-Impfstoffs erhalten

Aktualisiert am

Hessen hat die erste Lieferung des Impfstoffs von Astra-Zeneca erhalten. Der Kreis Fulda hat nach wie vor die höchste Inzidenz in Hessen. Der Hochtaunuskreis ist der Landkreis mit der niedrigsten Inzidenz.

Neuer Impfstoff: Neben Biontech und Moderna soll es nun auch ein Vakzin von Astra-Zeneca in Hessen geben. (Symbolbild) Bild: dpa

In Hessen ist am Samstagmittag die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers Astra-Zeneca eingetroffen. „Es handelt sich um 26.400 Dosen, die nun zunächst sicher zwischengelagert werden“, erklärte ein Sprecher des hessischen Innenministeriums auf Anfrage der dpa.

Zuvor war bekannt geworden, dass in der kommenden Woche die Auslieferung von rund 31.000 Impfdosen vorgesehen ist, eine Woche später sollen es knapp 77.000 sein und nochmal eine Woche später mehr als 110.000. Bundesweit will Astra-Zeneca nach eigenen Angaben bis Anfang März rund 3,2 Millionen Impfdosen liefern.

Nach den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna wird der Impfstoff der dritte sein, der in Deutschland verfügbar ist. Die Ständige Impfkommission hat das Vakzin nur für unter Fünfundsechzigjährige empfohlen. Das führt dazu, dass es zunächst vor allem Pflegekräften, medizinischem Krankenhauspersonal und Mitarbeitern in Impfzentren verabreicht werden soll.

Laut Divi wurden 213.711 Menschen in Hessen bislang gegen das Coronavirus geimpft. 152.473 Menschen erhielten eine Erstimpfung, 61.238 Menschen habe auch die Zweitimpfung erhalten. Die Impfquote liegt damit bei 2,4 Prozent. Nur Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen schneiden schwächer ab. Der Durchschnitt im Bund beträgt 2,6. Tabellenführer bleibt Mecklenburg-Vorpommern mit 3,7 vor Rheinland-Pfalz mit 3,5. Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen hinter Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und NRW auf Platz fünf. Die Impfquote beträgt im Durchschnitt der Länder 1,0, Hessen kommt auf 0,9.

Hochtaunuskreis unter Inzidenz von 50

In Hessen sind binnen eines Tages 761 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Infektionen auf 176.138, wie aus Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 34 auf 5148. Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner, ging weiter zurück und lag hessenweit bei 81,1.

Die höchste Inzidenz hatte auch am Samstag weiterhin der Kreis Fulda mit 163,6. Während der Kreis Marburg-Biedenkopf mit 53,8 wieder leicht über der Schwelle von 50 lag, war am Samstag der Hochtaunuskreis mit 48,1 der Landkreis mit der niedrigsten Inzidenz. Über 100 lagen am Samstag fünf Landkreise.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden am Samstag in Hessen 383 Covid-19-Patienten behandelt. 187 von ihnen wurden beatmet. Hessenweit waren – auch mit Patienten mit anderen Krankheiten – 1738 von 1957 Intensivbetten belegt. 11 Prozent der hessischen Intensivbetten waren am Samstag noch frei.

Mahnende Botschaft aus einem Seniorenheim in Solms im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis: Obwohl Bewohner wie auch Pflegekräfte Anfang Januar geimpft worden waren, ist nun Corona unter eben jener Gruppe ausgebrochen, wie die “Gießener Allgemeine Zeitung“ berichtete. Der ersten Impfung wird eine Schutzquote nachgesagt, die vor allem bei älteren Menschen nicht über 50 Prozent liegen soll. Aus dem Innenministerium kommt dazu der Hinweis, nur wer zwei Spritzen bekommen habe, sei wirklich geimpft.