Lockdown-Maßnahmen : Hessen fährt das öffentliche Leben drastisch herunter

„Keine Polizei unter dem Weihnachtsbaum“, aber auch keine Silvesterfeiern in größerem Kreis kündigt Volker Bouffier für Hessen an. Opposition und Wirtschaft tragen die Entscheidung mit.

Am Mittwoch wird in allen hessischen Schulen die Präsenzpflicht aufgehoben, am Montag und Dienstag soll der Betrieb noch weitergehen wie bisher. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Sonntag nach den Beratungen zwischen Bund und Ländern an. Eine prinzipiell ähnliche Regelung soll für die Kindertagesstätten gelten. Die Eltern sind aufgefordert, die Kleinen zu Hause zu lassen. Wer dazu wegen beruflicher Verpflichtungen nicht in der Lage ist, soll sich auf die Betreuung in Schulen oder Kitas verlassen können. Anders als in manchen anderen Bundesländern werde in Hessen nicht zwischen Schulformen oder Jahrgangsstufen unterschieden, betonte Bouffier.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Er verteidigte den bundesweit vorgesehenen Lockdown gegen Kritik. Dass die bevorstehende Schließung des Einzelhandels am Mittwoch in den Tagen zuvor einen gewaltigen Andrang in den Innenstädten verursache, könne man nicht ausschließen, gab Bouffier zu. Er wies aber auf Ausnahmen hin. Der tägliche Bedarf könne ja weiterhin gedeckt werden. Das müsse also nicht jetzt geschehen, so Bouffier. „Die Alternative wäre gewesen, schon Anfang der Woche alles dicht zu machen. Aber dann wäre uns vorgeworfen worden, ein totales Chaos anzurichten.“

Die Kontaktbeschränkungen für Familienfeiern werden die Länder gemäß einer schriftlichen Verabredung mit der Bundeskanzlerin „in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen“ regeln. Hessen folgt erst einmal der allgemeinen Verständigung auf vier über den eigenen Hausstand hinausgehende Personen. Bouffier unterstrich die Unverletzlichkeit der Wohnung. „Wir werden die Einhaltung der Verordnungen nicht von der Polizei unter dem Tannenbaum kontrollieren lassen.“ Die Konferenz zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs, die am Sonntagvormittag nur eine gute Stunde dauerte, sei intensiv vorbereitet worden, berichtete Bouffier. Präzisiert würden die Beschlüsse am Montag mit Verordnungen, die das Corona-Kabinett beschließen werde. Sie gelten bis 10. Januar. Auch der Bundestag müsse in der nächsten Woche weitere gesetzliche Voraussetzungen schaffen, so Bouffier. Das betrifft beispielsweise Entschädigungen und steuerliche Erleichterungen für Einzelhändler.

„Ich glaube nicht, dass am 10. Januar alles wieder gut ist“

Angesichts der hohen Infektionszahlen in den hessischen Alten- und Pflegeheimen müsse es mehr Tests geben, sagte Bouffier. Er gehe davon aus, dass es dazu jetzt überall die Möglichkeit gebe und auch genug Masken da seien. Trotzdem sprach sich der Ministerpräsident abermals dagegen aus, „jeglichen Besuchskontakt zu unterbinden“. In Gesprächen mit den Kirchen müsse geklärt werden, mit welchen Vorschriften sich die Risiken in Gottesdiensten reduzieren ließen. „Ich glaube nicht, dass am 10. Januar alles wieder gut ist“, sagte Bouffier. Aber wenn die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin am 4. Januar zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkämen, werde man deutlich sehen, wohin die Entwicklung gehe.

Nach der Pressekonferenz informierte Bouffier die Vorsitzenden der Fraktionen im Landtag. Sie hatten in den zurückliegenden Wochen eine stärkere Beteiligung an den Entscheidungen gefordert. SPD-Chefin Nancy Faeser sprach von einem „schmerzlichen, angesichts der Infektionsentwicklung aber erforderlichen Schritt“. Es müsse vermieden werden, dass die Intensiv- und Notfallbetten vollständig belegt seien. Dabei gehe es auch um Patienten, die jenseits von Corona dringend auf Intensivmedizin angewiesen seien. Jetzt das Richtige zu tun, sei nicht nur ein Gebot der Vernunft, sondern auch „einer Frage der Solidarität untereinander“.

Die Entscheidungen seien hart, aber man müsse sie akzeptieren, sagte der Präsident des Industrie- und Handelskammertages Eberhard Flammer. Sie bedeuteten nun auch für den Einzelhandel gravierende Einschnitte im wichtigen Weihnachtsgeschäft. „Doch angesichts der Infektionszahlen nimmt Hessens Wirtschaft die Entscheidungen verantwortungsbewusst hin.“ Das Überleben der Einzelhändler müsse gesichert werden. Die Politik bemühe sich redlich um Schadensbegrenzung. Doch das lange Warten auf die November- und Dezemberhilfen zehre an den Reserven. Planungssicherheit könne in einer Pandemie kaum jemand geben. „Aber geweckte Erwartungen sollte die Politik einhalten.“ Der Staat könne nicht alle Verluste auffangen, weil die öffentlichen Mittel begrenzt seien. „Aber je länger die Pandemie andauert, umso maßgeschneiderter sollten Hilfsprogramme sein.“