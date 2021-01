Hessentag abgesagt : Erstmals seit Oktober deutlich weniger beatmete Covid-Kranke

Aus dem Robert-Koch-Institut kommen vergleichsweise gute Nachrichten zur Corona-Pandemie in Hessen. Anders als im Bund gibt es keinen neuen Höchstwert an Todesfällen. Vor allem aber betreuen die Kliniken merklich weniger Covid-Patienten.

Startbereit: Auch im Impfzentrum in der Frankfurter Festhalle soll es am 19. Januar losgehen Bild: Reuters

Erfreuliche Nachrichten zu Covid-19 in Hessen: Über Nacht haben die Gesundheitsämter weniger neue positive Corona-Tests und weniger weitere Todesfälle in Verbindung mit der Pandemie als vor einer Woche gemeldet. Das ergibt sich aus den Daten des Robert-Koch-Instituts. Außerdem meldet das Sozialministerium erstmals seit Anfang Oktober einen merklichen Rückgang bei der Zahl der Corona-Patienten in Kliniken und nicht zuletzt der intensivmedizinisch betreuten und beatmeten Covid-Kranken. Höher als vor Wochenfrist liegt dagegen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, das sind die innerhalb der zurückliegenden sieben Tage eingelaufenen neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern.

Auch am dritten Tag nach Beginn der Vergabe von Impfterminen an Personen über 80 Jahre müssen sich Interessierte auf längere Wartezeiten einstellen und in Geduld üben. Am Mittwoch meldete das Innenministerium an gut 16.000 Personen vergebene Termin bei mehr als zehn Millionen Versuchen an der Hotline unter 116117 und auf dem Online-Anmeldeportal. Erstmals ist bei einem Mann aus Hessen die mutierte Variante B.1.1.7 des Coronavirus nachgewiesen worden. Das teilte das Sozialministerium mit. Nach Bad Vilbel im Vorjahr muss nun auch Fulda den 60. Hessentag coronabedingt absagen. Nach einer Sitzung des Hessentag-Beirates gab die Staatskanzlei am Mittwochabend in Wiesbaden bekannt, dass das Landesfest nicht wie geplant vom 21. bis 30. Mai stattfinden wird, meldet die dpa.

Das RKI meldet für Hessen 1657 neue Fälle nach 2084 vor einer Woche. Der Tageshöchstwert datiert vom Dezember und beträgt 3224. 64 weitere Todesfälle sind dem Institut bekannt geworden, vor sieben Tagen war es drei mehr gewesen. Der Tageshöchstwert liegt bei 134; zum Mittwoch wurden 128 gemeldet. Auch insofern ist der Rückgang erfreulich. Alles in allem haben die Gesundheitsämter seit Beginn der Pandemie im März 154.500 Fälle verzeichnet, das sind 2,5 Prozent aller Hessen. 3780 Patienten sind offiziell an oder mit Covid-19 gestorben. 23.900 Infektionen gelten als noch nicht ausgestanden. Die Inzidenz liegt landesweit bei 141 nach 126 vor einer Woche.

Großstädte unter Inzidenz von 150

Hessenweit sinken die Inzidenzwerte. Hotspot bleibt der Landkreis Fulda mit 308 vor dem Kreis Limburg-Weilburg mit 212 und dem Vogelsberg mit 210 und dem Landkreis Gießen, der noch ganz knapp über der Marke von 200 liegt, die den Einstieg in die schwarze Warnstufe des Landes bedeutet (siehe Grafik). Liegt ein Kreis oder eine Großstadt drei Tage auf dieser Stufe, sind eine nächtliche Ausgangssperre und ein öffentliches Alkoholverbot fällig. In allen vier Landkreisen gilt zudem seit dieser Woche die neue 15-Kilometer-Regel, die den Aktionsradius der Bürger beschränkt. Hier setzen die Kreise aber unterschiedliche Akzente. Im Kreis Hersfeld-Rotenburg, der zwei Tage über der Marke 200 rangierte, ist der Kennwert laut RKI unter 100 gestürzt. Alle hessischen Großstädte und auch Mainz liegen unter der Marke 150.

Bei Person aus Großbritannien angesteckt

Der mit dem mutierten Virus infizierte Mann habe sich durch den direkten Kontakt zu einer Person, die aus Großbritannien nach Deutschland eingereist sei, angesteckt. Diese Person sei bei der Einreise symptomfrei gewesen und zunächst negativ auf SARS-CoV-2 getestet worden. bald darauf habe sie aber Krankheitsanzeichen gezeigt. Das Uni-Klinikum Frankfurt habe das mutierte Virus nachgewiesen. „Der Fall zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, die Quarantänemaßnahmen einzuhalten. Die Tests nach der Einreise sind wichtig, den größten Schutz vor einer Infektion bietet aber die Quarantäne“, zitierte das Ministerium Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) am Mittwoch. Anders als Bayern plant Hessen keine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken, wie es in Wiesbaden heißt. Gleichwohl waren diese Masken rasch ausverkauft, nachdem über eine kommende Pflicht spekuliert worden war.

Seit diesem Mittwoch gilt die 15-Kilometer-Regel in zwei weiteren Landkreisen in Hessen. Folglich ist der Aktionsradius für Bewohner und Besucher von vier Landkreisen beschränkt. Auf diese Weise sollen die Kontakte beschränkt werden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Alle Kreise sind vor allem ländlich geprägt.

Die Landkreise setzen mit Blick auf den begrenzten Aktionsradius durchaus unterschiedliche Akzente. Der Landkreis Fulda weist ausdrücklich darauf hin, die Entfernung werde per Luftlinie gemessen. „Ausgangspunkt ist nicht die Wohnadresse, sondern der Punkt der Grenze der Großgemeinde, der dem avisierten Ziel am nächsten liegt“, heißt es in einer Erklärung. Wandern bleibe als freizeitsportliche Aktivität erlaubt.

„Wintersport eingeschränkt möglich“

„Wintersport fällt nicht unter den Begriff ,tagestouristischer Ausflug', er ist im Vogelsbergkreis weiterhin möglich, wenn auch nur sehr eingeschränkt“, teilt der Kreis zu seiner Allgemeinverfügung mit. Denn die drei Zufahrtsstraßen zum Hoherodskopf und die Zufahrt zur Herchenhainer Höhe blieben weiterhin zwischen 9 und 16 Uhr gesperrt. Der Kreis appelliert an die Menschen, die Vorgabe zu beachten. Andernfalls drohen Bußgelder von bis zu 25.000 Euro. „Sollte der Inzidenzwert sinken und schon vor dem Monatsende fünf Tage in Folge unter 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegen, wird die Allgemeinverfügung aufgehoben“, merkt der Kreis weiter an.