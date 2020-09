Corona-Pandemie in Hessen : Deutlich mehr Covid-Patienten an Beatmungsgeräten

F.A.Z.-Newsletter „Hauptwache“ So beginnt der Tag in Frankfurt und Rhein-Main: das Wichtigste in Kürze, mit Hinweisen auf mobile Blitzer, Straßensperrungen, Gaststätten.

Wie viele Corona-Fälle noch als aktiv gelten, ergibt sich aus den Daten des in der Seuchenbekämpfung federführenden Robert-Koch-Instituts. Demnach haben die hessischen Gesundheitsämter seit Beginn der Pandemie im März 17.870 Infektionen gemeldet. 545 Männer und Frauen sind an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben, wie es heißt. Die Zahl stagniert weitgehend. Seit Anfang August sind 25 Todesfälle hinzugekommen.

16.100 Personen haben ihre Infektion mittlerweile nach Angaben des kurz RKI genannten Bundesinstituts überstanden. Das sind etwa 100 mehr als am Dienstag. Auf einen Todesfall kommen rechnerisch 29,5 Genesene. Das ist ein neuer Bestwert seit Anschwellen der Pandemie. Tendenz: weiter steigend.

Über Nacht hat das RKI gemessen an den Meldungen der hessischen Gesundheitsämter 113 bestätigte Covid-Fälle zusätzlich verzeichnet. Das sind 6,3 Prozent der in ganz Deutschland registrierten Neuinfektionen und damit weniger, als der Bevölkerungsanteil von Hessen vermuten ließe. Dieser liegt bei gut acht Prozent. Ein Fall ist dabei nicht mit einer Erkrankung gleichzusetzen. Manche Infektion verläuft ohne Symptome, was sie aber für das Umfeld nicht risikoärmer macht, das Gegenteil ist vielmehr zu vermuten.

Bei der für den Bestand von Lockerungen wichtigen Sieben-Tage-Inzidenz, den binnen Wochenfrist gemeldeten Neuinfektionen unter Einwohnern, weist das RKI für Hessen einen Wert von 12,2 aus. Damit liegt Hessen an siebter Stelle aller Bundesländer. An der Spitze rangieren in dieser Reihenfolge Berlin, Bayern und Hamburg.

Marburger Hängepartie

Derweil warten Forscher der Universität Marburg und Hamburger Kollegen nach wie vor auf die Erlaubnis aus dem Paul-Ehrlich-Institut, ihren Corona-Impfstoffkandidaten an Menschen testen zu dürfen. Dies sagte eine Sprecherin der Uni Marburg zuletzt der F.A.Z. Am Dienstag hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beim Arzneimittelhersteller Sanofi eine Anlage zur Abfüllung eines Corona-Impfstoffs symbolisch in Betrieb genommen. Sanofi arbeitet aber noch an dem Vakzin. Wann es auf den Markt kommt, steht dahin.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.

Wie das RKI der F.A.Z. weiter mitteilte, erhebt es Daten zur Zahl der Genesenen nicht offiziell. Die Erhebung sei auch nicht gesetzlich vorgesehen. „Allerdings kann man zumindest bei den Fällen, bei denen die meisten Angaben ermittelt wurden, die keine schweren Symptome hatten und die nicht in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, davon ausgehen, dass sie spätestens nach 14 Tagen wieder genesen sind“, heißt es in Berlin. Das RKI schätze die Zahl der Genesenen.

Das Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. Bis vor einigen Tagen berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.