Fünf Kreise unter Inzidenz 50 : Corona-Landkarte hellt sich deutlich auf

Über Nacht sind einige Kreise in Hessen unter den Schwellenwert 50 bei den Corona-Neuinfektionen gerutscht. Die sich daraus ergebende Inzidenz ist nur noch halb so hoch wie Anfang Januar.

Die Kanzlerin sowie die Ministerpräsidenten und die Länderchefinnen haben die grobe Linie schon festgelegt, dennoch muss die Landesregierung die neuen Corona-Regeln für Hessen noch beschließen. Zu diesem Zweck tagt an diesem Donnerstag das sogenannte Corona-Kabinett. Klar ist schon: Schulen und Kindertagesstätten sowie Friseure werden früher öffnen, als vom Kanzleramt vorher gewollt. Die hessische Wirtschaft hat die Ergebnisse des Corona-Gipfels noch am Abend als „herbe Enttäuschung“ gerügt.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Die Beschlüsse schrieben die Perspektivlosigkeit für viele Betriebe fort, heißt es vom Hessischen Industrie- und Handelskammertag (HIHK). „Wir werben für eine schrittweise Öffnung derzeit geschlossener Betriebe, auch bei Inzidenzen von über 50“, heißt es vom Spitzenverband. Das Hotel- und Gastgewerbe vermisst

ebenfalls eine Perspektive für die Branche. „Wir sind

verärgert“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gaststättenverbandes Dehoga in Hessen, Julius Wagner, am Donnerstag laut dpa in Wiesbaden. „Das,

was fehlt, ist ein Fingerzeig.“ Bei aller Wertschätzung für die Kollegen in den Friseursalons fühle sich das Gastgewerbe von der Politik nicht gesehen.

Neuer kritischer Schwellenwert

Wenn das Corona-Kabinett zusammenkommt, kann es auf recht erfreuliche neue Corona-Zahlen für Hessen aus dem Robert-Koch-Institut blicken. Die Corona-Landkarte hat sich über Nacht sichtlich aufgehellt: Lagen zuvor zwei Kreise unter der von der Politik bisher als kritisch angesehenen Inzidenzmarke 50 (siehe Grafik zum Eskalationskonzept), so sind es nun fünf, Kassel kommt hinzu. In Rhein-Main rangiert auch Mainz unter diesem Schwellenwert. Die Inzidenz ergibt sich aus den binnen Wochenfrist eingelaufenen neuen positiven Tests unter 100.000 Einwohner. Dieser Kennwert liegt nun tiefer als vor einer Woche und nur etwa halb so hoch wie noch zu Jahresbeginn. Vom neuen kritischen Schwellenwert 35, den die Kanzlerin-Runde am Mittwoch überraschend ausgelobt hat, ist die Inzidenz aber noch ein gutes Stück entfernt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 793 neue Fälle am Donnerstagmorgen, vor einer Woche waren es noch 1177. Das ist ein Minus von einem Drittel. 66 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie sind zu beklagen, vor sieben Tagen waren es fünf weniger. Die seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle in Hessen summieren sich nun auf 178.786, 5362 an oder mit Covid-19 Verstorbene sind registriert.

Nun Lahn-Dill-Kreis mit höchster Inzidenz

Die Inzidenz sinkt weiter und liegt nun laut RKI bei 65,8 nach 86,3 vor einer Woche und gut 134 zu Jahresbeginn. Die höchste Kennziffer in Hessen weist nun der Lahn-Dill-Kreis mit 113 auf vor dem Landkreis Fulda mit 111. Sonst liegt keine Region mehr über 100. Am besten stehen der Rheingau-Taunus (43,3) und der Main-Taunus (43,6) da. Unter 50 liegen auch Kassel (44), der Kreis Marburg-Biedenkopf (45,7), der Werra-Meißner-Kreis (48,7) und der Hochtaunus (49,6). Die rheinland-pfälzische Region Mainz-Bingen kommt auf 41, das benachbarte Wiesbaden auf 64,3. Offenbach, lange Zeit ein Hotspot, und Darmstadt rangieren um die Marke 55, Frankfurt liegt bei 60.

Mehr zum Thema 1/

Mehr als 230.000 Impfungen

Bisher haben die Impftrupps gut 239.300 vorbeugende Spritzen gegen das Coronavirus gesetzt, darunter sind 170.500 Erstimpfungen. Die Impfquote bei den Erstimpfungen beträgt 2,7, das bezieht sich prozentual auf die hessische Bevölkerung. Hessen liegt auf einer Linie mit Baden-Württemberg, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen schneidet als einziges Bundesland (2,3) schlechter ab. Vorne liegen weiter Mecklenburg-Vorpommern (3,9) und Rheinland-Pfalz (3,6). Der Durchschnitt im Bund beträgt 2,9. Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen gemeinsam mit Baden-Württemberg mit 1,1 am Tabellenende, Rheinland-Pfalz weist eine 1,7 auf, der Mittelwert im Bund liegt bei 1,3.

Das Mainzer Unternehmen Biontech stellt seinen Corona-Impfstoff fortan im Marburger Werk her. Bis zu 250 Millionen Dosen will das Unternehmen demnach im ersten Halbjahr dort herstellen. „Eine einzelne Charge der mRNA in der aktuellen Größe reicht für die Produktion von acht Millionen Impfstoffdosen aus“, teilt der Wirkstoffentwickler auf seiner Internetseite mit. Am Dienstag hatte er verlautbart, am Stammsitz auf einem ehemaligen Kasernengelände zu expandieren.

„Sobald das neue Werk voll betriebsbereit ist, wird es mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu 750 Millionen Dosen Impfstoff eine der größten mRNA-Produktionsstätten in Europa sein.“ Biontech hatte die Fabrik vom Schweizer Pharmakonzern Novartis übernommen, sie steht an einem traditionsreichen Standort.

Nach Bayern und Bayern schickt seit dieser Woche auch Hessen ein Corona-Mobil auf die Straße. Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) und die Kassenärztliche Vereinigung Hessen haben es in Wiesbaden vorgestellt. Sie reagieren damit auf Virus-Ausbrüche in Altenheimen. Das Besondere am hessischen Testmobil: Durch modernste Laborausstattung könnten dort Schnelltests mit besonders hoher Sensitivität gemacht und innerhalb von kurzer Zeit ausgewertet werden, teilt das Ministerium mit. Durch die Tests an Ort und Stelle werde es einen exakten Überblick über den Infektionsstatus von Bewohnern und Pflegepersonal geben. Infizierte Personen könnten umgehend versorgt und isoliert werden.