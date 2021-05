Offenbach kann sich lockern : Corona-Inzidenz in Hessen sinkt weiter

Aktualisiert am

Corona-Inzidenz in Hessen sinkt weiter

Die landesweite Inzidenz sinkt, trotzdem weisen nur zwei Bundesländer höhere Werte auf. Offenbacher und Gießener können sich freuen: In beiden Städten treten Lockerungen in Kraft.

Lockerungen in Sicht: In Offenbach greift die Notbremse nicht mehr. Bild: dpa

In Hessen sind binnen 24 Stunden 352 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Sonntag hervor (Stand 3:11 Uhr). Damit sinkt die landesweite Sieben-Tage-Inzident leicht auf 42,3 nach 46,2 am Vortag. Am Sonntag vor einer Woche hatte die Inzidenz bei 75,4 gelegen. Mit Baden-Württemberg und Thüringen weisen nur zwei Bundesländer eine höhere Inzidenz als Hessen auf.

Die Corona-Zahlen sind an Wochenenden meist niedriger, unter anderem, weil weniger getestet wird. Mit der Inzidenz wird die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erfasst.

Sechs weitere Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit dem vergangenen Frühjahr hat das Virus nach Angaben des RKI 7325 Todesopfer gefordert. Insgesamt wurden 286.463 Infektionen gezählt.

Auch wenn die Stadt Offenbach mit 73,7 die höchste Inzidenz in Hessen aufweist, können sich die Offenbacher auf Lockerungen einstellen: Weil Offenbach seit mehr als fünf Tagen eine Inzidenz von unter 100 aufweist, rückt die Stadt in Stufe eins des Eskalationsplans des Landes vor.

Damit können die Bewohner von Frankfurts Nachbarstadt wieder ohne negativen Test bei „Click and Meet“ einkaufen. Die Maskenpflicht bleibt bestehen. Auch die Außengastronomie darf wieder öffnen. Die einzelnen Vorgaben finden sich hier. Der Landkreis Fulda und der Schwalm-Eder-Kreis liegen von Montag an auch auf der ersten Stufe. Freuen können sich auch die Bewohner der Stadt Gießen. Von Sonntag an liegt die Stadt auf Stufe zwei des Plans. Das bedeutet weitere Freiheiten für die Menschen.

Die hessische Landeshauptstadt weist mit 66,1 die zweithöchste Inzidenz auf. Am niedrigsten sind die Werte im Landkreis Fulda mit 17 und in Darmstadt mit 21,3.

Derweil zeigt die Impfoffensive des Landes Erfolg, zumindest bei der Erstimpfquote: 41,9 Prozent der Menschen in Hessen haben eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt im Bund. Spitzenreiter ist das Saarland mit 45,7, Rheinland-Pfalz kommt auf 40,5. Bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund aber hinterher. Hessen kommt auf 15,2 Prozent, das sind 1,9 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt.

Nach den Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Sonntag (Stand 09.19 Uhr) wurden 244 erwachsene Covid-19-Kranke auf Intensivstationen behandelt, von denen 134 beatmet wurden.