Offenbach unter Warnstufe drei : Hessen liegt bei einem Corona-Wert nun vor Bayern

Die Stadt Offenbach ist über Nacht wieder aus der dritten Warnstufe nach dem Corona-Konzept des Landes herausgefallen. Das für die Seuchenbekämpfung federführende Robert-Koch-Institut weist für die Nachbarstadt von Frankfurt einen Wert von knapp 32 aus. Diese Kennziffer bezieht sich auf die binnen Wochenfrist bestätigten und gemeldeten Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern. Fachleute reden von Sieben-Tage-Inzidenz. Die Lage in Offenbach bleibt aber angespannt. Denn die dritte Warnstufe beginnt bei 35. Sie hat nun wieder Kreis Groß-Gerau erreicht. Die Kreisverwaltung hatte angesichts des regen Infektionsgeschehens zur Wochenmitte die Vorgaben verschärft. So sind seit diesem Mittwoch nicht mehr als 25 Gäste bei privaten Zusammenkünften und Feiern in angemieteten wie auch privaten Räumen erlaubt.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Von der dritten Warnstufe an müssen die jeweiligen Kreise und Großstädte die Corona-Regeln verschärfen und in den Planungsstab des Landes aufgenommen werden (siehe Grafik). Die zweite Warnstufe bedingt erhöhte Aufmerksamkeit. Sie ist etwa in Frankfurt und im Kreis Marburg-Biedenkopf angezeigt. Die Mainmetropole hatte sich zwischenzeitlich der dritten Stufe genähert, nun weist das kurz RKI genannte Bundesinstitut einen Wert von knapp 26 für sie aus. Gleiches gilt für den Landkreis Offenbach. Darmstadt rangiert derweil knapp unter der zweiten Stufe, ebenso Wiesbaden. In Hessen gilt die Linie, künftig Corona-Alarm nur lokal auszurufen und einen zweiten Lockdown dadurch zu vermeiden.

Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, René Gottschalk, rügt derweil die deutsche Corona-Politik. Sie setze zu sehr auf Eindämmung des Virus und nutze zu wenig das Wissen von Medizinern aus dem öffentlichen Gesundheitswesen im Umgang mit Pandemie.

Für Hessen steht eine 16,2 zu Buche. Obwohl sich der Wert über Nacht verringert hat und noch unverdächtig ist, liegt Hessen nun in der sogenannten Inzidenz-Rangliste der Bundesländer vor Bayern, das wegen zahlreicher Neuinfektionen wochenlang im Blickpunkt stand. An der Spitze der Liste stehen nun Bremen, Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen, und zwar in dieser Reihenfolge.

Zahl der Corona-Opfer stagniert

Wie sich aus den RKI-Daten weiter ergibt, bleibt das Corona-Infektionsgeschehen in Hessen rege. Über Nacht haben die Gesundheitsämter 144 neue bestätigte Fälle gemeldet. Die jeweils nur tageweise unterbrochene Serie dreistelliger Neuinfektionen setzt sich mithin fort. Seit März sind 19.089 Infektionen bestätigt worden. Rund 16.900 gelten als überwunden. 551 Patienten sind an den Folgen von Corona gestorben. Insofern sind 1640 Fälle noch nicht ausgestanden, wobei nicht jede Infektion mit Symptomen einher geht. Asymptomatische Verläufe sind aber für das Umfeld des Infizierten im Zweifel risikoreicher, weil sie eben unmerklich sind.

Die Zahl der Corona-Opfer stagniert den offiziellen Daten zufolge. Demgegenüber gibt es täglich etwa 100 weitere Genesene. Deshalb verbessert sich die statistische Relation von Genesenen zu Todesfällen stetig. Derzeit kommen 30,6 überwundene Infektionen auf einen Todesfall. Das ist abermals ein neuer Bestwert seit Anschwellen der Pandemie.

50 Covid-Kranke beatmet

In Hessen liegen in diesen Tagen etwas weniger Covid-19-Patienten in Kliniken als vor Wochenfrist. Umgekehrt müssen mehr Patienten auf Intensivstationen betreut und beatmet werden. Dies ergibt sich aus Daten, die das Sozialministerium der F.A.Z. mitgeteilt hat. Demnach behandeln hessische Krankenhäuser 250 Corona-Kranke, das sind acht weniger als zuletzt. 50 von ihnen liegen in Beatmungsbetten, fünf mehr als vor einer Woche.