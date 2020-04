Türkischer Moscheenverband : Hessen beendet Kooperation mit Ditib bei Islam-Unterricht

Aktualisiert am

Der Moscheeverband Ditib ist zu nah am türkischen Staat, als dass er weiterhin Religionsunterricht in Deutschland anbieten könnte - mit dieser Begründung beendet Hessen die Kooperation.

Islamunterricht in Hessen: keine Kooperation mehr mit Ditib Bild: dpa

Die hessische Landesregierung beendet die Zusammenarbeit mit dem türkischen Moscheeverband Ditib beim islamischen Religionsunterricht. Vom Ditib-Landesverband über den Ditib-Bundesverband und die türkische Religionsbehörde Diyanet führe eine Linie zur Regierung in Ankara, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Dienstag in Wiesbaden. Deshalb werde die Kooperation mit Ditib ausgesetzt.

Vom nächsten Schuljahr 2020/2021 werde der bekenntnisorientierte muslimische Religionsunterricht nur noch mit dem kleineren Partner Ahmadiyya erteilt, sagte Lorz. Außerdem werde das Land den Islamkundeunterricht in eigener Verantwortung, der bisher als Modellversuch eingeführt wurde, ausbauen. Dafür würden die in der Kooperation mit Ditib eingesetzten Lehrer fortgebildet.

Lorz sagte, die Regierung habe sich bewusst entschieden, die 2012 eingegangene Partnerschaft nicht zu widerrufen, sondern auszusetzen. Somit bestehe die Möglichkeit für Ditib, seine Strukturen zu ändern. Den Ausschlag für die jetzige Entscheidung habe die politische Entwicklung in der Türkei seit dem Putsch 2016 gegeben.

Der Moscheeverband hatte vorab angekündigt, juristisch gegen ein Ende der Kooperation mit dem Land vorzugehen. Das Risiko einer Klage bestehe, sagte Lorz. Er hoffe, aber, dass der Ditib-Landesverband Einsicht zeige und davon Abstand nehme.