Hessischer Kultusminister : Lorz will Nachfolger von Volker Bouffier werden

Im Ringen um die Nachfolge des hessischen Ministerpräsidenten und CDU-Vorsitzenden Volker Bouffier gibt es einen dritten ernsthaften Aspiranten. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) wagt sich aus der Deckung. Er sei bereit zu kandidieren, bestätigte der 56 Jahre alte Juraprofessor der F.A.Z. Das gelte allerdings nur für den Fall, dass Bouffier aufhören wolle, fügte Lorz hinzu.

Das steht, wie aus zuverlässigen Quellen zu hören ist, inzwischen fest. Die persönliche Entscheidung des siebzigjährigen Unionspolitikers ist der Ausgangspunkt von parteiinternen Verhandlungen, die er gegenwärtig in unterschiedlichen Gesprächsformaten führt.

Als mögliche Nachfolger Bouffiers gelten momentan neben Lorz vor allen anderen Landtagspräsident Boris Rhein und Innenminister Peter Beuth. Sie haben sich allerdings noch nicht öffentlich zu ihren Ambitionen bekannt. Bouffier will einen Personalvorschlag präsentieren, wenn führende Parteimitglieder und Abgeordnete am 25. Februar in Rotenburg an der Fulda zu einer Klausurtagung zusammenkommen, die nach dem früheren Ort der regelmäßigen Zusammenkunft traditionell als „Künzeller Treffen“ bezeichnet wird.

Letzte Phase des Entscheidungsprozesses

Lorz hat neben Jura noch Volkswirtschaft studiert und wurde 1992 in Marburg mit einer Arbeit über Kant promoviert. In Harvard erwarb er den Abschluss als „Master of Laws“. 1995 bekam er in New York die Zulassung als Rechtsanwalt. Nach der Habilitation folgte Lorz im Jahr 2000 dem Ruf auf den Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf.

Zu den Zeiten der schwarz-gelben Koalition war er Staatssekretär im Wissenschafts- sowie im Kultusministerium. Bei der Bildung der schwarz-grünen Koalition zu Beginn des Jahres 2014 stieg er zum Minister auf. Lorz lebt in Wiesbaden, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Auch die beiden anderen Kandidaten sind Juristen. Peter Beuth hat sich schon in den Nachwuchsorganisationen der Partei betätigt. Er gehörte er Schüler-Union an und trat als Fünfzehnjähriger in die Junge Union ein. Im Rheingau-Taunus-Kreis engagierte er sich kommunalpolitisch. 1999 wurde er im Alter von 32 Jahren zum ersten Mal in den Landtag gewählt. Zehn Jahre später machte ihn Bouffiers Vorgänger Roland Koch zum Generalsekretär der Partei. Seit 2014 ist Beuth Innenminister. Seit 2016 gehört er dem Bundesvorstand der Partei an. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Der dritte Kandidat hält sich noch etwas bedeckt. Boris Rhein, geboren 1972, zog wie Beuth 1999 zum ersten Mal als Direktkandidat in den Landtag ein. 2006 wurde er in Frankfurt hauptamtlicher Stadtrat für Recht, Wirtschaft und Personal. Drei Jahre später wechselte er wieder nach Wiesbaden. Im Innenministerium war zunächst als Staatssekretär dann Minister. Vier Jahre später übernahm Rhein das Ressort Wissenschaft und Kunst. Zu Beginn der laufenden Wahlperiode wurde er einstimmig zum Präsidenten des Landtags gewählt. Mit seiner Frau hat Rhein zwei Söhne.

Bouffiers Einfluss reiche noch immer aus, um den von ihm bevorzugten Kandidaten durchzusetzen, heißt es in der CDU. Es wird damit gerechnet, dass der Unionspolitiker schon kurz vor „Künzell“ eine Einigung im Führungskreis herbeiführt, die dann in der Klausurtagung nicht mehr ernsthaft in Frage gestellt werden dürfte. Als sicher gilt auch, dass die beiden Führungsämter in Partei und Regierung nicht voneinander getrennt werden sollen. Bouffier zählte zu den ersten in der Bundespartei, die es als Fehler bezeichneten, dass Angela Merkel 2018 zwar Bundeskanzlerin blieb, aber das Amt an der Spitze der Partei abgab.

Als die 100 führenden hessischen CDU-Mitglieder am Tag nach der verlorenen Bundestagswahl in Hofheim zusammenkamen, herrschte Einigkeit darüber, dass das von Merkel erzwungene Modell nicht funktioniere. Bouffier wurde unter großem Applaus aufgefordert, bald zu erklären, ob er bei der Landtagswahl im Herbst 2023 noch einmal antreten oder den Weg für einen Nachfolger freimachen wolle. Er kündigte an, der Partei zur gegebenen Zeit einen Vorschlag zu machen. Jetzt ist die letzte Phase des Entscheidungsprozesses im Gange.

„Die CDU stellt den Ministerpräsidenten“, heißt es in der Koalitionsvereinbarung. Beide Partner interpretieren den Passus so, dass die Grünen bei der Auswahl des Regierungschefs nicht mitreden. Aber faktisch geht ohne ihr Placet nichts. Die Regierungsfraktionen verfügen im Landtag über die denkbar knappe Mehrheit von nur einer Stimme. Bouffiers potentieller Nachfolger könnte sich im Frühjahr dem Parlament zur Wahl stellen. Gegebenenfalls würde er dann auf dem Parteitag der CDU am 2. Juli zum Vorsitzenden gekürt. Die Landtagswahl findet aller Voraussicht nach im Herbst des nächsten Jahres statt.