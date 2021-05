Aktualisiert am

Inzidenz in Hessen sinkt : Fast 300 neue Corona-Fälle weniger als vor einer Woche

Der Abwärtstrend bei den neuen Corona-Fällen in Hessen setzt sich fort. In der Folge sinkt die Inzidenz als zentrale Kennziffer weiter. Allerdings liegt sie weiter merklich höher als im Bund. Nur in Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt ist die Inzidenz höher. Zudem meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) mehr Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie als vor einer Woche.

Durch die Auflösung von Reserven und Sondertermine in Frankfurt hat Hessen bei der Erstimpfquote zuletzt aufgeholt. Mehr als ein Viertel der Hessen hat mittlerweile die erste Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Auch im Bund sind es im Mittel etwa 27 Prozent, wie die neuesten Zahlen des RKI zeigen. Immerhin ist Hessen nicht mehr Letzter im Ländervergleich. Der Main-Kinzig-Kreis informiert per SMS Interessenten über übriggebliebene Impfdosen.

In Hessen haben sich binnen eines Tages 1205 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Vor einer Woche hatte das RKI 1483 gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben die Gesundheitsämter alles in allem 264.976 Corona-Fälle gemeldet, das entspricht etwa vier Prozent der Landesbevölkerung. Das RKI schätzt die nicht ausgeheilten Infektionen auf 25.300. Die Zahl der Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner sank auf 153,4, wie aus den Daten hervorgeht. Im Bund beträgt der Durchschnitt 147. Am besten steht Schleswig-Holstein mit 59 da.

Überall Ausgangssperren

Innerhalb von Hessen liegen die Inzidenzen recht weit auseinander: Am höchsten ist die Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt Offenbach mit 266,3, am niedrigsten im Wetteraukreis mit 102,2. Über 200 liegen auch die Kreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg. Frankfurt kommt auf 193, Kassel auf 180, Wiesbaden auf 160 und Darmstadt auf 120. Das heißt: In allen Landkreisen und Großstädten bleibt es bei der nächtlichen Ausgangssperre.

Weitere 15 Menschen starben mit oder an dem Virus, damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie auf 6893. Vor Wochenfrist hatte das RKI neun Todesfälle registriert. 454 Covid-Patienten wurden in Hessen nach neuesten Zahlen des DIVI-Intensivregisters (Stand Sonntag, 11.19 Uhr) auf Intensivstationen behandelt, 225 von ihnen müssen beatmet werden, wie dpa weiter meldet. 1720 der 1948 verfügbaren Intensivbetten sind laut DIVI belegt, darunter auch Patienten mit anderen Krankheiten.

Nach wie vor vergibt die Stadt Frankfurt über ihr Meldeportal immer noch Impf-Sondertermine für Personen unter und über 60 Jahren. Im Angebot ist das Vakzin von Astra-Zeneca. Eine Impfung sei nur möglich, wenn jemand zum Zeitpunkt der Impfung der Priorisierungsgruppe 1-3 der Corona-Impfverordnung angehöre und das Impfzentrum Frankfurt am Main zuständig sei. „Anderslautende im Internet kursierende Informationen sind falsch! Die Impfung erfolgt mit dem Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca. Ein Impfstoffwechsel im Impfzentrum ist nicht möglich“, heißt es auf der entsprechenden Internetseite. 5500 Termine sind insgesamt zu vergeben, neuerdings auch an Berufspendler, die in Frankfurt arbeiten. Sie sind buchbar bis 9. Mai.