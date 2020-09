Lieblingsgerichte der Redaktion : Liebe im Teigmantel

Zugegeben, einfach ist anders. Diese Teigtaschen sind sogar das Gegenteil, sie sind ziemlich aufwendig. Allein die Zutatenliste liest sich abenteuerlich: Zitronengras-Paste, Shiitake, Five-Spice. Und dann Teig kneten, Füllung schnippeln, ausrollen, formen, braten, dämpfen – ohne mindestens zwei Stunden in der Küche zu stehen, kann man dieses Gericht nicht haben. Doch dann, wenn es so weit ist: ein Fest. Die Teigtaschen sind knusprig und herzhaft, die Soßen spielen zwischen salzig, süß und nussig. Als ich das erste Mal in diese Dumplings gebissen hatte, wusste ich: Das wird eine längere Liebesbeziehung. Dafür kann man auch ruhig ein bisschen arbeiten.

Also ans Werk. Für den Teig Mehl und Salz mischen, dann wirklich heißes Wasser dazugießen und mit einem Essstäbchen – stilecht – oder einer Gabel – tut’s genau so – umrühren, bis sich Klumpen bilden. Es mag am Anfang so wirken, als sei zu wenig Wasser im Teig, dann gilt es, stark zu bleiben und nichts nachzuschütten. Achtung: Wenn Sie sich nicht die Finger verbrennen und dieses Gericht verfluchen wollen, dann sollten Sie wirklich kurz warten, bis Sie diese in die Schüssel stecken. Nach ein paar Minuten kann man den Teig mit den Händen kneten, und dann sollte er unglaublich weich und geschmeidig werden. Zur Seite stellen und kurz ruhen lassen.