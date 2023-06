Da kommt einer in absolut friedvoller Absicht, um zu einigen und nicht zu spalten. Verbal wie gesungen gelingt das Herbert Arthur Wiglev Clamor Grönemeyer ohnehin. Und doch prangen an beiden Seiten der gigantischen Bühnenkonstruktion im überdachten Deutsche Bank Park riesige weiße Friedenstauben. Ein Relikt aus längst vergangenen Tagen - in Zeiten eines in Europa tobenden Angriffskriegs aber ein ebenso stummes wie nicht zu übersehendes aktuelles Zeugnis.

Schon beim saloppen Entrée seines nach aktuellem Studioalbum „Das ist los“ betitelten Marathonspektakel signalisiert der Gastgeber friedfertiges Miteinander. Gehüllt in schwarze Hose und T-Shirt zu weißen Schuhen und khakifarbenem Flatterhemd watschelt Herbert Grönemeyer ganz ungekünstelt fröhlich den ellenlangen Catwalk entlang, hin zu einem großflächigen Podium mit einem aus dem Boden ausfahrbarem Klavier. Da wird er sich mit seinem stets süffisanten Lächeln in den kommenden drei Stunden sehr oft aufhalten.

Dabei breitet er immer wieder jovial die Arme aus, so als wolle der jeden Einzelnen der rund 42.000 Besucher innig umarmen. Alle drei Meter bezeichnet er den an ihn gerichteten kollektiven Jubel-Trubel-Heiterkeit-Enthusiasmus anerkennend als „Klasse“.

Um den gar nicht mehr enden wollenden frenetischen Applaus, der den 67-Jährigen regelrecht umflort, ein wenig abzudämpfen, macht er immer wieder mit beiden Händen eine Bewegung nach unten, die ans Reinigen mit dem Waschbrett von anno dazumal erinnert. Im Laufe des Abends wird er die ihm immer wieder entgegengebrachte Euphorie, ja mitunter Hysterie, versuchen in Worte zu fassen: „Unbeschreiblich dieses Gefühl. Und was es in einem auslöst!“

Euphorie, Hysterie und Demut

Doch nicht nur die aus Nah und Fern Angereisten, zum Teil im Verkehrsstau über Stunden stecken Gebliebenen, auch der Künstler selbst brennt, vor seinem Publikum spielen zu dürfen. Mit jeder Geste, seiner lebendigen Mimik, die gelegentlich auf zwei riesigen Projektionsflächen rechts und links der Bühne gigantisch abspulen, signalisiert Herbert Grönemeyer: Ich will das hier voll auskosten, genießen und in mich aufnehmen.

Herbert Grönemeyer weiß sehr genau, welches Privileg ihm seit Dekaden das deutsche Publikum erweist. Seine Dankbarkeit übermittelt der euphorische Enthusiast samt Ensemble mit mehr als drei Dutzend Songs. Wobei er den Eindruck vermittelt, dass jeder einzelne davon mit überschäumender Energie, jede Menge Spielfreude und ganz viel Herzblut über die Bühnenrampe geht.

Im umfangreichen Repertoire steckt nahezu komplett das aktuelle Album „Das ist los“, was seinen Anfang mit dem noch ganz ohne Begleiter nur zur Klavierbegleitung offerierten „Tau“ nimmt. Nahtlos reihen sich die neuen Stücke, darunter „Herzhaft“, „Angstfrei“, „Behutsam“, „Turmhoch“, „Deine Hand“ und „Eine Tonne Blei“, in die Klassiker ein.

Die Klassiker dürfen nicht fehlen

Herbert Grönemeyer entdeckte für sich schon vor Dekaden ein nach allen stilistischen Seiten offenes wie zeitloses Pop-Rock-Konzept, wo er dann mit Gusto und Schmackes seinen unnachahmlichen Gesangsmanierismus einpflegt -, den er gerne mal auf die Schippe nimmt: „Singen kann der eh' nicht“, ironisiert er sich an einer Stelle selbst in dritter Person. Obwohl „Das ist los“ erst im März diesen Jahres erschien, erweist sich die Textsicherheit der Besucherschar als schon recht optimal.

Übertroffen werden die Neuen lediglich von den zahllosen Gassenhauern Grönemeyers: Ob nun die Hommage an die ehemalige Heimatstadt „Bochum“, die Hymne an den „Vollmond“, das behutsame „Mensch“ oder die trefflichen Analysen über „Männer“ und „Alkohol“ - allesamt schrieben diese Ohrwürmer deutsche Popgeschichte. Nicht zu vergessen, das akribisch den Trennungsprozess von einem einst geliebten Menschen auslotende „Flugzeuge im Bauch“, der samt kleiner Tanzeinlage seitens Grönemeyers zelebrierte augenzwinkernde Latin-Pop von „Mambo“, die sarkastische Nebenbuhler-Moritat „Was soll das?“, die beschwingte Gehöhrlosen-Ode „Musik nur, wenn sie laut ist“ sowie der hoffentlich nicht ganz ernst gemeinte Ratschlag „Kinder an die Macht“.

Noch vor der Zugabe steigert sich die Hysterie seitens des Publikums in regelrechte Raserei. Da liegen hinter Herbert Grönemeyer und seinen Musikanten schon zwei satte Stunden. Kurzerhand hängen sich mehr als ein Dutzend weitere Songs und eine weitere Stunde an.

Zuletzt glänzt Herbert Grönemeyer, der noch immer mit jeder Menge Energie und keineswegs atemlos zwischen Bühne und Podium hin- und herflitzt, mit melancholischem Volkslied „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius sowie den zwar zornigen, aber dennoch wunderbaren „Moccaaugen“. Für uns Deutsche dürfte dieser begnadete Pop-Lyriker ein absoluter Glücksfall sein. Schlicht ein Jahrhundertkünstler.