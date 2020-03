Ehrenamt in Hessen : Generalstaatsanwalt wird Opferbeauftragter

Er muss mit dem Pappkarton nur über die Konrad-Adenauer-Straße, dann gleich links – und schon ist er an seinem neuen Arbeitsplatz. Helmut Fünfsinn beendet in diesem Monat im wuchtigen Gebäude des Oberlandesgerichts an der Zeil sein Amt als hessischer Generalstaatsanwalt und bezieht an einer Seitenstraße sein neues, deutlich kleineres Büro als Opferbeauftragter des Landes. Es ist ein Übergang ganz ohne Feierlichkeiten, die Zeit ist gerade nicht danach.

Helmut Schwan Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Das Ehrenamt, in dem Fünfsinn die Hilfe für diejenigen koordinieren soll, die am eigenen Leib oder als Verwandte das Leid eines Anschlags erfuhren, hat er nach dem Attentat in Hanau vorzeitig, nicht wie eigentlich geplant erst als Pensionär, angetreten. Eine Woche später war er schon wieder gefordert, nachdem im nordhessischen Volkmarsen ein Mann mit seinem Auto in die Zuschauer eines Fastnachtsumzugs gefahren war. Die Restriktionen zum Schutz vor dem Coronavirus erschweren seine neue Aufgabe. Gern würde Helmut Fünfsinn lieber öfter direkt als am Telefon mit den Betroffenen sprechen, aber das geht derzeit nicht.

Hetze gegen das „Fremde“ verbreitet sich wie ein Virus

Sich mit den Verhältnissen zu arrangieren, auf Herausforderungen schnell zu reagieren, das gehörte stets auch zu seinem Berufsleben, zumal in den vergangenen fast fünf Jahren als Chef der hessischen Strafverfolger. Immer stärker ins Zentrum rückte in dieser Zeit vor allem der Kampf gegen die Kriminalität im Internet, wo sich die Hetze gegen das vermeintlich „Fremde“ wie ein Virus ausbreitet. Als nach dem Anschlag in Hanau die Opfer im Netz verhöhnt wurden, wurde Fünfsinn noch einmal auf schmerzliche Weise bewusst, welche Anstrengungen noch nötig sind, Schutzwälle gegen den Hass zu errichten.

Hat der Staat die Gefahr von rechts zu spät erkannt? Fünfsinn ist das oft in den vergangenen Monaten – nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den Schüssen in Wächtersbach auf einen Migranten und nun erst recht nach dem Anschlag in Hanau – gefragt worden. Er sagt immer noch, nein. Obwohl man darüber, wie lange der Gesetzgeber brauche, bei gesellschaftlichen Fehlentwicklungen gegenzusteuern, trefflich streiten könne.

Viel Energie aufwenden, um mitzuhalten

Selbst wenn sich Terror mit Terror nur schwer vergleichen lässt, sieht Fünfsinn zumindest Parallelen zum islamistischen Extremismus. Im Ergebnis habe der Rechtsstaat gut auf diese Bedrohung reagiert. An einigen Gesetzen, etwa dem, das schon die Ausreise in sogenannte Terrorcamps unter Strafe stellt, war er als hoher Beamter im hessischen Justizministerium maßgeblich beteiligt. Auch die Tatsache, dass die Justiz in Hessen Wissen und Einsatzkraft konzentrierte, um diese Taten aufzuklären und zu verfolgen, war zu einem großen Teil dem Generalstaatsanwalt zuzuschreiben.

Ähnlich herausfordernd sei es für Strafverfolger, sich auf stets neue Formen von Wirtschaftskriminalität einzustellen, sagt Fünfsinn. Als Beispiele nennt er Geldwäsche und die Steuerhinterziehung, zuletzt offenkundig geworden in der besonders raffinierten Form von Cum-Ex-Geschäften. Die Möglichkeiten, die die Digitalisierung der organisierten Kriminalität böten, seien immens, sagt er. Die Justiz müsse viel Energie aufwenden, um mitzuhalten.

Grund zum Optimismus

Die Einschätzung, wir lebten trotz aller Bedrohungen immer noch in der sichersten aller Zeiten, klingt aus dem Mund von Helmut Fünfsinn daher nicht wie ein Mantra, sondern wie eine Überzeugung, die er – mittlerweile Strafrechtsprofessor – fundiert begründen kann. Weniger mit den Statistiken, die allgemein eine kontinuierlich zurückgehende Kriminalität ausweisen. Wichtiger und Grund zu Optimismus ist für Fünfsinn die Tatsache, dass vor allem Jugendliche weniger Gewalt anwenden, um Konflikte auszutragen. Der Jurist, der stets auch die gesellschaftlichen Hintergründe im Blick hatte und 1992 den Landespräventionsrat gründete, nennt dafür zwei Gründe: Zum einen sei dies die Folge einer langfristigen Entwicklung, Gewalt in der Familie und bei der Erziehung zu ächten. Zum anderen könne nicht außer Acht gelassen werden, dass heute viele Jugendliche vor dem Computer säßen, statt auf die Straße oder in Kneipen zu gehen.

Der Privatmann Helmut Fünfsinn wird sich nicht mit der Frage plagen müssen, wie er künftig seine Zeit verbringt. Viel mehr davon jedenfalls mit der Familie, das hat er sich nach den dreieinhalb Jahrzehnten großen beruflichen Engagements versprochen. Und er will sich – literarisch und philosophisch interessiert, wie er ist – die Muße nehmen, mehr zu lesen. Fünfsinn hofft, dass auch die Zwangspause im Fußball bald zu Ende geht. Einmal weil er um die Bedeutung gerade dieses Sports für die Gemütsverfassung vieler weiß. Aber auch, weil er selbst Fan ist und Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt, den er für den Landespräventionsrat vor Jahren als Botschafter für Gewaltlosigkeit und Toleranz gewann, endlich wieder kicken sehen will.