Erster offizieller Kandidat : CDU bestätigt: Helge Braun kandidiert für Bundesvorsitz

Der geschäftsführende Kanzleramtsminister und Vertraute von Angela Merkel, Helge Braun, tritt als Kandidat zur Wahl des neuen CDU-Bundesvorsitzenden an. Das hat am Donnerstag ein Sprecher der hessischen CDU auf Nachfrage bestätigt. Der Gießener Heimatkreisverband von Braun hat für die Kandidatur am Mittwochabend grünes Licht gegeben und wird am Freitagnachmittag die Nominierung des 49 Jahre alten Braun offiziell vornehmen. Hierbei handele es sich nur noch um eine Formalität. Braun selbst wird dem hessischen CDU-Landesvorstand und auch dem Präsidium am Freitagmittag die Gründe für seine Bewerbung vorstellen. Einen Beschluss durch den Landesvorstand wird es nach Auskunft des Sprechers nicht geben. Dies soll deswegen nicht geschehen, weil dem Ergebnis der vereinbarten Mitgliederbefragung nicht vorgegriffen werden soll, führte der Sprecher weiter aus.

Braun ist bislang der erste offizielle Bewerber für den CDU-Bundesvorsitz. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte am Mittwoch erklärt, nicht antreten zu wollen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 17. November.