Software-Tausch : Frankfurter Hauptbahnhof wird für eine Nacht gesperrt

Bahnfahrer, die am Wochenende den Frankfurter Hauptbahnhof sowie den Flughafen anfahren wollen, müssen sich auf Änderungen einstellen. Auch in den kommenden Wochen wird es Einschränkungen geben. Worauf Pendler und Reisende achten müssen.

Auf dem Frankfurter Hauptbahnhof stehen wegen des Tausches einer Software in den Stellwerken in der Nacht von Freitag auf Samstag alle Räder still. Von 2.30 bis 9.30 kann kein Zug ein- oder ausfahren. Das gilt auch für die S-Bahnen, denn auch der Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt, durch den fast alle S-Bahn-Linien führen, muss gesperrt werden.

Hans Riebsamen Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Züge aus dem Norden fahren während der Zeit der Sperrung nur bis Frankfurt-West, jene aus dem Osten bis Offenbach-Kaiserlei; aus dem Westen fahren die Züge bis Frankfurt-Höchst und jene aus dem Süden bis Frankfurt-Süd. Busse bringen die Fahrgäste von diesen Endstationen dann zum Hauptbahnhof.

Länger dauert die Sperrung der Strecke vom Hauptbahnhof zum Flughafen. Sie beginnt am Freitag schon um 19.30 Uhr und dauert bis Samstag um 14.30 Uhr. Auch hier wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Zudem muss wegen des Anschlusses der S-Bahn an die neue Station Gateway Gardens der Regionalbahnhof am Flughafen drei Wochen lang gesperrt werden. Dennoch fahren in dieser Zeit fast alle S-Bahnen regulär zum Airport, halten dort aber am Fernbahnhof. Weil dieser nicht über genug Kapazität verfügt, entfallen die S8-Flughafen-Shuttle, die in der Hauptverkehrszeit zwischen Hauptbahnhof und Kelsterbach pendeln. Die Regionalzüge werden ohne Halt am Flughafen umgeleitet.