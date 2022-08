Polizei Frankfurt : Interner Ermittler soll Dienstgeheimnisse verraten haben

Aktualisiert am

Im Fall der unter Verdacht stehenden Frankfurter Polizeibeamten, unter anderem wegen rechtsextremer Chats und des Verrats von Dienstgeheimnissen, nehmen die Vorwürfe immer größere Dimensionen an. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, befindet sich unter den Beschuldigten der Leiter der Abteilung für Amtsdelikte - das ist der Beamte, der Zugang zu allen internen Verfahren hat. Innerhalb des Behördenapparats ist das eine der neuralgischen Positionen. Er soll diese Position missbraucht haben, indem er Interna aus einem Verfahren wegen rechtsextremer Chats an Beamte aus dem Fahndungskommissariat weitergegeben hat.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ferner stehen, wie berichtet, Führungskräfte aus dem Fahndungskommissariat unter Verdacht, so etwa der Kommissariatsleiter der Kriminaldirektion K32 Fahndung sowie der ihm nachgeordnete Ermittlungsgruppenleiter der zugehörigen Einheit. Gegen sie wird wegen Strafvereitelung im Amt ermittelt. Sie sollen von den rechtsextremen Äußerungen gewusst, aber nichts dagegen unternommen haben. Im Gegenteil, sie hätten den Beamten sogar noch gewarnt.

Die beschuldigten Beamten sind inzwischen vom Dienst suspendiert. Wie die Behörde weiter mitteilte, wurden inzwischen auch entsprechende Disziplinarverfahren eingeleitet. Die disziplinarrechtlichen Ermittlungen werden vom Hessischen Landeskriminalamt geführt.

Die Ermittlungen gegen die Führungsriege haben innerhalb der Behörde nun auch zu einer Neustrukturierung geführt. Erste organisatorische und personelle Veränderungen seien schon vorgenommen worden, teilte das Präsidium mit. So würden die Amtsdelikte bis auf Weiteres dem Leiter der Abteilung Verwaltung unterstellt. Im betroffenen Fahndungskommissariat wurde die Leitungsfunktion mit einer anderen Führungskraft neu besetzt und die Fahndungsgruppe mit einer im gleichen Kommissariat angegliederten Einheit vorübergehend organisatorisch zusammengeführt. Wie das Polizeipräsidium betont, sind „die Arbeits- und Einsatzfähigkeit der betroffenen Dienststellen durch die vorgenommenen Veränderungen jederzeit gewährleistet“.

Arbeitsgruppe im Polizeipräsidium soll eingerichtet werden

Polizeipräsident Müller sprach am Donnerstag „von einem sehr ernsten Vorgang, der genau und mit Nachdruck analysiert wird“. Dazu werde im Polizeipräsidium eine Arbeitsgruppe eingerichtet, „die auf Basis einer sorgfältigen Bewertung weitere Schritte initiieren wird. Die schweren Vorwürfe betreffen den Kernbereich polizeilicher Führungsverantwortung“, so Müller.

Vorgesetzte hätten immer eine Vorbildfunktion, sie trügen die wesentliche Verantwortung für die Dienst- und Fachaufsicht. „Sie müssen immer nach Recht und Gesetz handeln.“ Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich laut Müller „um eklatante Verstöße gegen diese Grundprinzipien“. Um die Integrität der hessischen Polizei zu schützen, werde er Fehlverhalten weiterhin klar benennen und konsequent damit umgehen.“

Offen blieb auch am Donnerstag die Frage, ob dieser Fall der einzige gewesen ist, in denen der Verdacht besteht, dass der Leiter der internen Ermittlungen Details aus Verfahren gegen Polizeibeamte weitergegeben hat – oder ob er in der Vergangenheit auch andere Kollegen gewarnt hat.

Mehr zum Thema 1/

Innerhalb der Frankfurter Polizei hatte es in den vergangenen Jahren eine Häufung an Vorfällen gegeben, in denen Beamte mit volksverhetzenden oder generell menschenverachtenden Äußerungen aufgefallen sind. Mehrere Verfahren sind bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt noch anhängig. Unklar blieb auch, ob der Leiter der Amtsdelikte auch 2018 schon diese Position inne hatte – zum Zeitpunkt, als die Chatgruppe im 1. Revier im Zusammenhang mit den Drohschreiben NSU 2.0 aufgeflogen war.