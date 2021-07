Leiche einer Frau gefunden : Hanauer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Tötungsdelikts

In Steinau an der Straße ist offenbar eine Frau tot aufgefunden worden, in Bad Orb eine Männerleiche. Die Staatsanwaltschaft Hanau ermittelt – ebenso wie in zwei anderen Todesfällen in dieser Gegend.

Die Staatsanwaltschaft Hanau ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft machte zunächst keine weiteren Angaben und kündigte mehr Details für den Freitagvormittag an.

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass am Donnerstag in Steinau an der Straße im Main-Kinzig-Kreis die Leiche einer Frau gefunden worden sei. In Bad Orb wurde demnach ein weiterer Toter entdeckt. Hitradio FFH etwa berichtet, es handelt es sich um eine Ehe-Tragödie. Ein Mann habe schon vor Monaten versucht, seine Frau umzubringen. Seinerzeit habe eine Spezialeinheit der Polizei das verhindern können.

In dem vergangenen Tagen hatte zwei Todesfälle in Steinau und Schlüchtern schon für Aufsehen gesorgt. So war am Freitag in einem Einfamilienhaus in Schlüchtern eine Frauenleiche gefunden worden. Bei der Frau handelte es sich um die Bewohnerin des Hauses. Ermittlungen ergaben zudem, dass die 70 Jahre alte die Ehefrau eines Mannes ist, der unter ungeklärten Umständen vor rund zwei Wochen im Bahnhof von Steinau im Main-Kinzig-Kreis von einem vorbeifahrenden Schnellzug überfahren wurde.

Ob und wie die beiden Todesfälle zusammenhängen, werde derzeit ermittelt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau am Dienstag.