Hanauer Lego-Oma : Freie Fahrt über Rampen aus Lego

Die Frage hört Rita Ebel oft, wenn sie mit ihrem Rollstuhl durch die Innenstadt fährt: „Sind Sie nicht die Frau mit den Legosteinen?“ Man kennt die Rentnerin in Hanau, denn ihre Idee, durch Rampen aus Legosteinen für Behinderte oder Eltern mit Kinderwagen Barrieren wie Stufen von Geschäften zu überwinden, hat nicht nur in der Stadt Furore gemacht. Mittlerweile gibt es auch in anderen Städten Legorampen im Stil von Rita Ebel.

Seit einem Verkehrsunfall vor mehr als 20 Jahren ist Ebel auf einen Rollstuhl angewiesen, daher kennt sie die Schwierigkeiten genau, die Rollstuhlfahrer an vielen Eingängen zu Behördenhäusern oder Läden erwarten. Vor etwa drei Jahren fiel ihr Blick in einer Zeitschrift auf eine aus Lego gebaute Rampe. Von diesem Tag an sollte sich ihr Leben grundlegend verändern. Die Idee, mit Legosteinen Minirampen zu bauen, faszinierte sie, und Ebel machte sich gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang auf die Suche nach einer Bauanleitung im Internet. Sie wurden fündig und begannen, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die Bauanleitung wurde optimiert, und erste Legosteine wurden von Spendern eingesammelt. Dann ging es los mit dem Zusammenbau.